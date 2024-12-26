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打工少女遭性侵輕生案 北市勞動局開罰麥當勞100萬元

台灣新聞組／台北26日電
麥當勞工讀生性侵案，台北市勞動局昨認定麥當勞未給予被害人相關協助，情節嚴重，25日依違反「性別平等工作法」裁罰台幣100萬元。示意圖。(本報資料照片)
麥當勞工讀生性侵案，台北市勞動局昨認定麥當勞未給予被害人相關協助，情節嚴重，25日依違反「性別平等工作法」裁罰台幣100萬元。示意圖。(本報資料照片)

台北市一名少女在麥當勞打工疑遭主管性侵，上月墜河死亡，母親悲痛揭發，要求司法還公道。麥當勞發聲明表示遺憾，強調依規定調查性騷擾事件，不過台北市勞動局認定未給予被害人相關協助，情節嚴重，昨依違反性平法裁罰台幣100萬元(約3萬美元)。

北市勞動局說，麥當勞身為雇主，知悉性騷擾案件後，應該立即採取法規上的糾正與補救措施，但麥當勞並未依性平法給受害者相關法律、醫療、心理諮商等資源協助，導致受害者後續輕生，情節嚴重，考量麥當勞資力，裁處台幣100萬元罰鍰。

勞動部條平司司長黃維琛說，性工法新法今年上路，對於雇主端防治責任要求加重，雇主只要知悉、接獲性騷申訴都必須立刻執行有效糾正補救措施，包括調查性騷擾事件、提供受害者心理諮商及法律扶助相關資源，後續調查屬實也應懲處加害人。

受害少女離職後曾遭詐騙，母親昨向媒體指出，少女從麥當勞離職後仍想賺錢振作，曾嘗試做網拍，也在網路上看見投資廣告，想積極開源增加收入，先後借高利貸投資，未料遭詐，向警方報案求助，後在家人幫助下還清台幣40萬餘元(約1.2萬美元)欠款。

警方調查，少女6月誤信網路求職廣告，不慎交出個人金融帳戶資料，報警處理；7月誤信網路投資訊息，借款投資損失台幣9萬8000元(約3000美元)；9月又在網路上結識陌生網友，詐騙集團稱「買千元遊戲點數才能見面」損失千元。

少女11月6日被發現從百齡橋墜河，隔日上午在淡水河雙溪碼頭附近被發現，已死亡；她6月誤交金融帳戶被用來行騙，警方上月要通知她到案說明，人已離世。

少女母親也說，女兒受害後頭髮越剪越短，自認「不乾淨了」，冷漠對待、逼走論及婚嫁男友，令人心痛。

性騷擾 麥當勞 投資

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