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近10年25消防員葬身火場 閃燃、爆燃為最可怕殺手

記者黃子騰、王長鼎／新北23日電
消防署統計，近10年台灣有28名消防員殉職，9成葬身在火場；閃燃、爆燃是火場救災最可怕的殺手。（本報資料照片）
消防署統計，近10年台灣有28名消防員殉職，9成葬身在火場；閃燃、爆燃是火場救災最可怕的殺手。（本報資料照片）

消防署統計，近10年台灣有28名消防員殉職，其中火場殉職25人，占9成，原因包括爆炸、閃燃、爆燃、氣瓶耗盡缺氧、墜落等；尤其閃燃、爆燃為最可怕殺手，對救災消防員是嚴重威脅。

消防署說，消防法修法後明文規定，當災害現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動；現今救災觀念已從「冒險犯難」改為「避險犯難」，「捨身救人」改為「護身救人」；情況危急時人員得先撤離，搶救過程遵守同進同出原則。

2015年桃園市新屋保齡球館火警，84名消防員搶救，2層鐵皮建築保齡球館因發生閃燃整棟燒塌，6名消防隊員來不及逃出，遭鐵架壓住殉職。

2018年，桃園平鎮敬鵬工廠大火，消防員灌救時突然爆炸，指揮官雖呼叫緊急撤離，但進入廠內7名消防員失聯，最後6人殉職。

資深消防員說，閃燃常發生密閉室內，當火勢擴大，會產生許多可燃性濃煙蓄積於天花板附近，煙霧透過對流傳播到空間其他地方後產生輻射熱，使環境溫度迅速竄升，當溫度達到燃點時就會使整個空間頓時成為火海，就連沒接觸到火焰物品也會瞬間燃燒。

爆燃更是可怕殺手，當火場處在悶燒狀態，空氣中氧氣量不足產生大量可燃性濃煙，此時若從外界進入火場帶進大量空氣，可能使充滿室內濃煙一舉燃燒，巨大火舌會瞬間從窗口噴出，往往造成消防員嚴重傷亡。

依據消防署救災安全手冊規定，消防員進入火場室內搶救前，應於火場進入口進行測溫動作，並朝門口或其鐵皮牆壁射水，依水滴氣化狀況判斷火場內是否可能發生閃燃或爆燃。

另開啟門窗時應先將瞄子調為錐狀水霧，將門窗開至足以往內射水寬度朝室內上方持續射水約3至5秒降溫，再迅速關門，重複至室內火煙不再明顯往門窗縫隙宣洩為止，以降低室內溫度。

為避免消防員殉職悲劇造成救災人員心理創傷，消防署2022年起推動消防員心理照護機制，提供委外專業心理團隊，消防員可視需要申請壓力檢測、團體及個別諮商，正視疏導情緒與壓力，避免產生不良影響；截至今年8月有1213人次諮商。

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