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金融犯罪調查師陳梅慧車禍案偵結 竹檢認定無犯罪陰謀

記者郭政芬、王駿杰／新竹17日電
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧在國道車禍身亡，新竹地檢署認定無犯罪陰謀。（記者曾增勳／攝影）
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧在國道車禍身亡，新竹地檢署認定無犯罪陰謀。（記者曾增勳／攝影）

台灣XREX虛擬貨幣交易所區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧在國道車禍身亡，新竹地檢署昨宣布偵結，認定無犯罪陰謀，排除製造假車禍可能，肇事徐姓駕駛依過失致死罪嫌起訴。

陳梅慧與刑事局謝姓警官男友捲入洩密案，3日接受台中檢方訊問，4日凌晨在國道一號新竹路段遭追撞，陳女身亡。事後陰謀論四起，檢察總長邢泰釗指示新竹地檢署盡速釐清。

新竹地檢署指出，肇事徐姓Uber駕駛3日在台中載李男、郭女要到桃園機場，李7月中旬上網預約日本大阪行程，郭11月下旬使用通訊軟體叫車；陳梅慧等人被約談，由XREX劉姓員工以Uber APP叫車北上。兩車都是隨機接單載客。

檢方認為，肇事徐男肝臟破裂重傷，一般不會採此具高度不確定性、成功率低，且對自己傷害性極大方式攻擊。

另事故地點位於國一北上77.7公里一處彎道，徐擔心影響乘客搭機，以時速106至108公里疾駛內側車道，發現前方車輛回堵已來不及煞車；兩車eTag紀錄有二至三分鐘時間差，車距約3.6公里，肉眼難辨識前車，難以製造假車禍。

車禍發生前四海幫分子郝廣民在前方800公尺車禍，經查是王姓男子駕小貨車自撞護欄，拖吊車到場後，郝廣民坐車因閃避小貨車撞上拖吊車，造成車流回堵，陳梅慧搭乘車輛受影響停在彎道，遭徐男撞上。

檢方查出，二車禍時間差25分鐘，回堵車流二公里，現場為三線道，以每車長加車距十公尺計算，約有五、六百輛車塞車，車輛變換車道頻繁，設計犯罪計畫可能性低。

至於肇事Uber行車記錄器消失，檢方調查是徐男11月初肇事，取出記憶卡申請保險理賠忘了裝回去。

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