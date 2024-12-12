實質廢死第一槍？縱火燒死8親人判無期 家屬泣：是救惡魔

死者家屬在高院外聆判後情緒激動。（中央社）

新竹市正義輪胎行次子陳彥翔欠債，又屢與雙親齟齬，買20公升汽油返家縱火 ，三個小孩、妻子、母親、妹妹、大嫂、姪女八人枉死；一審依殺害直系血親尊親屬罪判死刑，台灣高等法院昨認定陳犯行達「最嚴重」程度，但因「自首」而減為無期徒刑。

本案高院 審理期間，憲法法庭在9月作出憲判字第8號判決，限縮死刑適用，從判決到執行設下8道關卡，遭批「實質廢死」；此案也成憲判8號出爐後首件死刑改判無期徒刑案件，被視為實質廢死第一槍。

聽判家屬無法接受，陳的大嫂母親林雪紅泣控高院「不要以為你們是在拯救生命有多偉大，今天的我會是明天的你們，你們救的是惡魔」。

陳彥翔無精神問題，被害人多達8人，且是直接朝人縱火，被視為目前最符合憲法法庭允許判處死刑的案件；高院卻採用自首形式替陳減刑，引起撻伐。

台灣高檢署表示，陳彥翔是基於殺人直接故意放火，害八人葬身火海，已符合憲判8號所示「個案犯罪情節屬最嚴重之罪行」，罪無可逭，應處以死刑，將上訴。

審判長侯廷昌說，陳彥翔與父母因經營輪胎行和家務分配有許多爭執，認為父母不公，案發前一、兩年又因個人債務問題，自認在家中沒發言地位，曾數次揚言放火燒毀住處。前年6月15日晚間，陳彥翔又因工作分配、母親責問他老婆「碗怎麼沒洗？」爭吵，再次揚言放火，陳父說「那就去啊」。

陳彥翔買完汽油揚言「我也敢死」，認為殺了雙親才能解脫，因此放火。陳坦承放火，但否認殺人，台大醫院鑑定陳思考固執，面對衝突採「外在責任歸因模式」，長期與父母不睦累積情緒、壓力，又無法搬離，因而較衝動、魯莽，不惜玉石俱焚。

高院認為陳放火是預謀，從警察密錄器畫面來看，陳主動說「我縱的火，趕快啦」，求警員救老婆與小孩，被當場逮捕。因這個動作，高院認為「加快後續案件偵辦」，依刑法第62條減刑。高院稱自首不在陳犯罪計畫內，也非迫於情勢才自首，非「狡黠陰暴」。