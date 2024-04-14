疑妻子有小王 醋男痛毆男子 對方有心臟病急救不治

法官認為，劉男不用理性解決與吳男間的糾紛，竟拉對方下車後，以徒手毆打、踹踢等方式傷害吳男，更造成吳死亡，使吳家屬承受突失至親傷害，審酌依傷害致人於死罪判刑8月。(示意圖／報系資料照)

新竹一名劉姓男子2022年12月返家後未見妻子身影，懷疑妻子與一名吳姓男子有染，氣急敗壞騎車尋妻，途中發現吳男與妻子行蹤，劉隨即打開吳駕駛座車門，將其拉下車痛毆，劉不但朝對方頭部接連揮拳，還將吳推倒用腳猛踹對方腰部，由於吳本身有高血壓 性心臟病 ，遭劉毆打後倒地不起，送醫道院前已失去心跳，加上頭部有外傷，最後搶救不治死亡；新竹地院審理終結，將劉依傷害致人於死罪判刑8月。

判決書指出，劉男懷疑妻子與吳男有染，便騎車前往新竹縣一處汽車旅館尋找，路上發現吳男正在開車，便一路尾隨，之後看見妻子從吳男的副駕下車，便心生憤怒，立刻騎車至吳男駕駛座將其拉下車，隨後徒手朝吳頭部揮拳，劉以手圈住吳的脖頸，雙方發生扭打，之後劉徒手推倒吳，再朝對方頭部揮拳，見吳已倒地，劉改以腳踹對方右腰部；由於吳本身患有冠心病、高血壓性心臟病，遭毆打後倒地不起，送醫後仍因頭部外傷與大區域心肌壞死纖維化合併造成缺氧缺血性腦病變併發肺炎而死亡。

法官認為，劉男不用理性解決與吳男間的糾紛，竟拉對方下車後，以徒手毆打、踹踢等方式傷害吳男，更造成吳死亡，使吳家屬承受突失至親傷害，考量劉坦承犯行，但至今未能與吳家屬調解，審酌依傷害致人於死罪判刑8月。