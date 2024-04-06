屢涉醫美致死 醫師卻未遭停業

手術室雜亂 丁男屢傳醫療糾紛，投訴人洪女指出，丁男診所手術室堆滿雜物，沒有手術時，丁男會在手術室看電視。（圖／洪女提供）

台北市一名於醫美診所從業的丁姓醫師，多次因醫療問題涉業務過失致死案，事發後更名、換診所，至今仍在執業。台北市衛生局曾以開業違規裁罰超過10次，是目前北市裁罰最高的案例，北市衛生局指出，丁男每次違規項目不同，恰好都未達停業程度，但將加強查緝，研議組成醫懲會評估是否對丁男做出停業處分。

現年61歲的丁姓醫師11年前曾為一名患有高血壓 、糖尿病，具高度血栓風險患者，執行抽脂、胃繞道、人工陰莖、割眼皮及眼袋等多項手術，手術時間長達8小時，術後患者留診休養，但隔天凌晨被發現無呼吸心跳，卻未立即送醫，而是到清晨才轉診，患者最後因血栓造成呼吸休克死亡，法院判決丁男因業務過失致死罪，判三個月有期徒刑。

後續丁姓醫師持續執業，他為一名身體質量指數（BMI）未達標準，仍希望減重 的女患者進行胃繞道手術，術後10天患者因腹膜炎，導致敗血性休克死亡，檢方查出他手術前未測量患者BMI值，涉有過失而起訴。

曾接受過他治療的一名洪姓女子出面控訴，2022年丁男曾為她進行隆乳手術，最後卻失敗，她差點死在診所。

洪女說，手術當天即留診治療，沒想到手術部位狀況惡化，她在診所內也感受到自己意識逐漸模糊，期間曾試圖撥打119求救，卻遭搶手機，「當下意識到自己可能死在這裡」。

洪女說，所幸親友協助打119求助，「留診」第九天轉院治療，卻被診斷出胸部手術部位已蜂窩性組織炎，若未即時轉院恐失去生命，胸部後續需手術重建才能復原。

據悉，檢警去年陸續接獲民眾提告後展開偵辦，丁男屢傳不到，又不願提供病例資料，態度消極，台北市中山分局警方去年持票上門搜索、拘提丁男，丁男才請護理師翻出暗藏在夾層中的病例，配合員警調查。