我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周雨彤中東度假失聯 才曬美照就遇戰事 網急尋求報平安

愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊

轟炸就在窗外 親歷戰火的杜拜台商：穩住自己力量大

中央社／開羅1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在伊朗發動攻擊後，杜拜的帆船飯店依然屹立。(路透)
在伊朗發動攻擊後，杜拜的帆船飯店依然屹立。(路透)

美伊戰火延燒，杜拜竟成戰場。一名常駐杜拜五年多的台商幹部吳天麟，在當地近距離親身體驗「戰爭現場」後，向中央社記者感慨和平的可貴，也體悟到，好好吃飯睡覺，並保持體力這些基本功，是承受長期不確定的基礎。

28日美國與以色列聯手空襲伊朗，伊朗也隨即展開報復，針對中東海灣國家的美國軍事設施進行反擊。阿拉伯聯合大公國（阿聯）第一大商業城杜拜，瞬間從奢華天堂淪為驚悚現場。

屬於全球重要國際航空樞紐之一的「杜拜國際機場」（Dubai International Airport），部分設施遭無人機襲擊受損。杜拜棕櫚島（Palm Jumeirah）費爾蒙（Fairmont The Palm）五星級飯店，因無人機遭攔截後的碎片而起火。杜拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）一個泊位，被碎片擊中燃燒。超豪華七星級「帆船飯店」（Burj Al Arab），外牆發生小規模火災。杜拜地標——828公尺世界第一高樓「哈里發塔」（Burj Khalifa），附近攔截到導彈。

台灣拍檔科技中東分公司總經理吳天麟表示，他的住所就在杜拜機場旁不遠處，平常居高臨下看飛機起降是他的日常享受。而從住所到費爾蒙飯店或哈里發塔，也都在十來分鐘的車程距離內。

28日這一天，他收到政府手機警示：「留在室內避難」後，就不敢再踏出家門。

由於周圍數個國家的領空都關閉，杜拜機場也受損，在航班完全停飛的狀況下，許多旅客被迫滯留在杜拜當地，心情錯愕又迷茫。也有人在前往機場的路上，一聽到天空傳來爆炸巨響後，倉皇折返回杜拜市區。

戰火延燒至1日。吳天麟說，直到1日下午，仍可清晰聽見傑伯阿里港附近傳出的爆炸聲。他冒險出門觀察，上午的家樂福還算平靜，下午卻已人山人海，「恐慌性搶購」人潮和車潮，焦急地排隊等進購物中心，大家深怕明天就沒東西吃。

吳天麟也在熟悉的商店內，和店員互相交換親身體驗「戰爭」的難忘心得，彼此眼中都是無法言喻的複雜情緒。經歷這一切後，吳天麟只有一句感嘆：「和平無價！」

網傳杜拜一些生鮮外送平台嚴重延誤，因為訂單爆量。阿聯媒體「國家報」（The National）證實超市出現囤貨潮。超市業者也不斷喊話「供應鏈沒問題」。

Spinneys超市總經理基達（Warwick Gird）在媒體呼籲：「請只買需要的，不必囤積。」然而，民眾的恐慌感似乎已蔓延開來。

阿聯政府也在1日公告，呼籲私營企業員工遠距辦公，並避免戶外活動。

吳天麟說他沒有時間害怕。身為公司高層主管的他，1日立即向台灣總部回報當地狀況、協調居家辦公，並安撫客戶和供應商。他同時起身串聯杜拜台僑與台灣代表處，並保持台商社團交流管道暢通。

「訊息流動本身就是安全感。」吳天麟說。

挺過戰爭現場第一天後，吳天麟鼓舞自己，要如何在接下來難以預測的環境中做好準備。他意識到，把力氣收回到最簡單的事：好好吃飯、好好睡覺、保持體力、確認電力和食物夠用，是承受長期不確定性的基礎。

「這些動作看似平凡，但能夠穩住自己，才能穩住他人。」吳天麟語氣和緩、平穩地向記者道出他的戰時百姓生存哲學。

穩住呼吸，就是對抗搖晃最好的方式。

美伊這場戰爭還會打多久？我們不知道。但吳天麟對著窗外的天空，堅定地說：「歷史給我的提醒，不是預測準確，而是要『撐得夠久』！」

世報陪您半世紀

杜拜

上一則

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

下一則

中東陷戰火 台行政院長：逾3000台人平安 暫不撤僑

延伸閱讀

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免
避戰火 馬士基等航運巨頭急繞道 貨櫃壅塞潮恐再起

避戰火 馬士基等航運巨頭急繞道 貨櫃壅塞潮恐再起
人在杜拜 吳辰君聽飛彈巨響咬牙忍淚讓孩子「看卡通」

人在杜拜 吳辰君聽飛彈巨響咬牙忍淚讓孩子「看卡通」
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

2026-02-28 11:00
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生