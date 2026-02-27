台灣兩性薪資差距大 女比男多做59天才同酬 科技業更慘

勞動部公布2026年同酬日為2月28日，台灣女性必須比男性多工作59天，才能獲得等同的年總薪資，比去年同酬日再延後1天。(本報資料照片)

勞動部昨公布今年同酬日為2月28日，性別平均時薪差距16.1%，台灣女性必須比男性多工作59天，才能獲得等同的年總薪資，比去年同酬日再延後1天。其中，堪稱「台灣之光」的科技產業，男女性別薪資差距高達42.7%，且差距擴大，等於科技業女性必須多工作156天，才能追平科技業男性薪水。

婦女新知基金會批評，同酬日繼續延後，凸顯國家目前缺乏整體政策方針。勞動部不應再年年指明「哪些國家的性別薪資差距比台灣更大」，而是應該向成效明顯的國家取經，透過具備強制力的立法、國家政策，才是國際公認最有效的處理機制。

台灣同酬日依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以前一年性別平均時薪差距，計算當年1月1日起女性需增加的工作日數。依主總2025年初步統計，台灣女性平均時薪340元(台幣，下同)，是男性405元的83.9%，性別薪資差距16.1%。也就是說，女性必須多工作59天，才能達到跟男性一樣的全年薪資。

勞動部解釋，造成性別薪資差距主因有三，包括生育女性短暫離開職場，導致年資中斷或不易重返工作；就業市場中的就業選擇水平隔離，影響不同行業間的性別薪資差距；職業垂直隔離也讓性別薪資差距擴大。

勞動部表示，去年台灣性別薪資差距，對比2024年、2019年分別上升0.3及0.5個百分點，主要是受少數性別薪資差距較大如電子零組件製造業影響大。

勞動部說，去年電子零組件製造業的男性時薪727元，女性417元，性別薪資差距42.7%，較2024年及2019年，分別上升1.3及4.7個百分點，可能與不同性別分布於電子零組件不同職類有關，比如高薪研發、工程職位以男性居多。

與其他國家比較，勞動部說，因歐盟 薪資資料僅計算經常性薪資、加班費，台灣則以全年總薪資，若比照歐盟算法，台灣2023年的性別薪資差距是12.5%，與荷蘭相當，高於法國、瑞典 、西班牙，但低於南韓的24.4%、日本25.9%，在30個國家中排名第16名，位於中段班。

勞動部表示，今年起推動彈性育嬰留職停薪新制，盼有效促進男性育兒，「事業單位同工同酬檢核表」引導事業單位檢視內部薪資、考核制度。推動上市櫃公司揭露員工性別薪資資訊，促進企業落實同工同酬。

民間團體則認為薪資不透明是主因之一。台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，即使勞基法、就業服務法、性別平等工作法早就明文禁止性別歧視 ，並要求落實同工同酬，但難以舉證，部分企業更要求員工簽署薪資保密條款，勞工根本不會知道自己與同事間的薪資差距。

楊書瑋認為，雖然勞動部預計修就服法，將徵才薪資揭露的金額，從4萬元提升至5萬元或基本工資的一定倍數，但這只處理尋職時期的低薪問題，未能處理入職後的薪資不透明狀況。