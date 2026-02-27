我的頻道

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

台灣旅宿好貴 一晚平均價達3000、連假還漲價

記者胡瑞玲／台北27日電
去年全台旅館住房率約45.73%，讓旅宿業者忍不住大嘆已是連續第三年未超過50%；圖為墾丁大街。(本報資料照片)
去年全台旅館住房率約45.73%，讓旅宿業者忍不住大嘆已是連續第三年未超過50%；圖為墾丁大街。(本報資料照片)

隨著國際旅遊逐步復甦與國旅型態轉變，台灣旅宿市場整體規模已回到疫前水準，根據觀光署統計，去年旅館平均房價為2984元(台幣，下同，約95美元)，較前年增0.81%，民宿平均房價為2438元，較前年增加1.37%。觀光署強調，近八成旅館房價低於平均水準，整體漲幅相較前期已趨於平穩。

不過高餐大觀光研究所教授劉喜臨認為，國旅淡旺季不平均，國人多集中在連假出遊，在房間數供不應求下，造成房價節節升高，因此儘管統計數據漲幅平緩，但熱門時段與熱門地區的實際房價感受仍普遍較高，也導致國旅為人詬病依舊是房價過高的問題，建議旅宿業者可提高服務品質，創造口碑以吸引民眾入住。

228連假今天正式開始，根據觀光署統計，截至2月23日，假期前兩天（27日、28日），共有11個縣市平均訂房率破4成，全台平均住房率為43.31%。其中最高是雲林縣60.59%，其次是台南市56.02%、台中市55.79%。

觀光署說，隨著國際旅遊逐步復甦與國旅型態轉變，台灣旅宿市場整體規模已回到疫前水準，去年本國籍住客人次為6132.9萬人次，較前年的5986.8萬人次，增加約146萬人次，也較疫情前、2019年的5153萬人次，增加約980萬人次。外國籍住客，去年總計2076.1萬人次，較去年增加約183萬人次，顯示國內外住宿需求均持續回升。

價格方面，觀光署表示，去年旅館業（含觀光旅館及一般旅館）平均房價為2984元，民宿平均房價為2438元。從市場分布來看，約79%旅館房價低於平均水準，顯示住宿價格帶分布多元，消費者可依預算與需求進行選擇。

觀光署還提到，合法民宿房間數由2023年的4萬9007間，增加至去年的5萬3628間，3年累計成長9.43%；至於住房率部分，2023年為46.8%，2024年則是46.09%，去年則約45.73%。

中國鎖定台灣年輕人補助旅遊 法媒關注軟性統戰

米蘭國際旅遊展登場 台灣2大航空參展推廣觀光成果

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名享8折

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名馬拉松8折

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

