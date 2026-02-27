增尿布台、性別友善…北市公廁跟上趨勢 未來改全坐式

我的頻道

記者林佳彣／台北27日電
北市中山14號公廁位在中山北路中山橋邊，鄰近圓山河濱公園出入口，假日人潮眾多，舊設施常常不敷使用，去年大規模整修，提升硬體的耐用度與通風效能。(記者林佳彣／攝影)
北市中山14號公廁位在中山北路中山橋邊，鄰近圓山河濱公園出入口，假日人潮眾多，舊設施常常不敷使用，去年大規模整修，提升硬體的耐用度與通風效能。(記者林佳彣／攝影)

北市環保局轄管72座公廁，去年起陸續整修，增設尿布台、無障礙、性別友善、坐式馬桶、小便斗等多功能服務，環保局指出，目前坐式馬桶157間、蹲式203間，未來目標採全坐式馬桶，也會與在地溝通，依需求可保留部分蹲式廁所。

至於未來公廁整修期程？環保局表示，今年預計在士林區、信義區各擇一座公廁整修，但尚需與里長溝通整修的重點、特色，達成共識再發包施作；明年會選擇其他行政區使用人流高且土地產權無疑的公廁整修。

北市有20座公廁使用率高，平假日約300至500人次，環保局去年起大規模整修，每座斥資180萬元(台幣，下同)，去年底完工的松山一號公廁、中山14號公廁，今年1月啟用。

松山一號公廁位在八德北寧路口，鄰近美仁、吉仁公園，也是許多運將跑車途中的重要休息點，環保局此次改造特別強化內部的明亮與通風。

中山14號公廁位在中山北路中山橋邊，鄰近圓山河濱公園出入口，假日人潮眾多，空間綠美化結合再生物資，也是首座牆面打出「大洞」來提高自然通風的轄管公廁，號稱「無臭味廁所」。

環保局長徐世勲說，鑑於坐式馬桶為國際趨勢、大安森林公園之友基金會提倡公廁能有多一些坐式馬桶，雖然台灣大眾還不是很習慣坐式，環保局會盡量在公廁提供坐式馬桶。

環保局指出，轄管公廁坐蹲比0.77比1，中山14號公廁全採坐式馬桶，松山一號公廁因應地方需求而保留1間蹲式馬桶，新建的竹子湖公廁也全採坐式馬桶，讓高齡者與行動不便者安心使用，其餘69座陸續翻修的公廁，朝全採坐式馬桶為目標。

