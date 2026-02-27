AI引爆帶動強勁生產能量 台灣超額儲蓄將破8兆

我的頻道

記者洪安怡／台北27日電
主計總處認為今年AI熱潮將持續推升出口動能，大幅上修全年GDP至7.71%。（本報資料照片）
主計總處認為今年AI熱潮將持續推升出口動能，大幅上修全年GDP至7.71%。（本報資料照片）

受惠於人工智慧AI）等高階伺服器出口動能強勁，主計總處發布最新經濟預測，今年台灣超額儲蓄將首度突破8兆元大關，達到8.46兆元，超額儲蓄率同步跳升至26.03%，雙雙刷新歷史紀錄，顯示台灣強勁的生產能量正轉化為龐大的閒置資金。

「超額儲蓄」是指國民儲蓄毛額扣除國內投資毛額後的差額。觀察近年趨勢，台灣超額儲蓄自2023年起呈現階梯式跳升，從原本3兆元量級，2024年攀升至4兆元，2025年擴張至5.6兆元，今年則在出口紅利灌注下，預測將激增至8.46兆元，刷新歷史紀錄。

儲蓄動能火熱，主要源於國民儲蓄毛額以驚人速度增長。2024年儲蓄毛額首度站上10兆元大關，2025年預估達12.8兆元，今年進一步推升至16.2兆元。

相較之下，投資毛額的成長步伐則略顯追趕不及。數據顯示，2023年國內投資毛額為5.7兆元，2024年為6.9兆元，儘管2026年預計成長至7.8兆元，但在所得增速過快、分母放大的效應下，投資率反而從2024年的26.86%逐年下滑，預估2026年將降至24.07%。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰解釋，今年超額儲蓄率偏高，本質上源於商品出口呈現高成長，特別是AI需求帶動高階伺服器等相關產品出貨暢旺，大幅擴張國民生產毛額（GDP），雖然國內投資規模已同步成長至7.8兆元，顯示廠商並未停止布局，但因出口創造的所得增速明顯快於投資進度，才使得儲蓄與投資間的差額進一步拉開。

蔡鈺泰指出，在內需消費方面，主計總處預期今年民間消費實質成長率約為2.5%，力道已見恢復，惟受限於人口結構減少，消費規模難有爆發性噴發。

AI 人工智慧

