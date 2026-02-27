我的頻道

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

傳統匠師操刀修復 東西橫貫公路太魯閣牌樓風華再現

記者王燕華／花蓮27日電
太管處請來台南老匠師修復閣口牌樓，圖為新木橫梁上的彩繪。（圖／太管處提供）
太管處請來台南老匠師修復閣口牌樓，圖為新木橫梁上的彩繪。（圖／太管處提供）

太魯閣國家公園入口地標的「東西橫貫公路」牌樓，前年遭工程車吊臂撞損，管理單位遠從台南請來專精寺廟彩繪、獲文化部認證的傳統匠師林傳智操刀，近日已修復完成，讓牌樓重現風采。

「東西橫貫公路」牌樓是60年前為慶祝中橫公路所建，見證台8線一甲子來的變遷，不但被花蓮縣政府列為歷史建築，也是旅人、遊客駐足打卡拍照的重要地標。牌樓前年底遭工程車撞壞，造成木造橫梁斷裂，「東西橫貫公路」幾個大字也被撞掉。

太魯閣國家公園管理處依據文化資產保存法規定，先提出修復計畫，獲審核通過後施工修復，但修復過程中，今年初又遭台電承包商的工程車撞及，幸好只撞倒鷹架，未損及主體。

太管處表示，修復過程中最困難處，是如何讓原本美麗的傳統彩繪恢復如舊。因為花蓮沒有傳統彩繪工藝匠師，專程從台南請來曾執行鹿港龍山寺、臺南大天后宮、北港朝天宮等國定古蹟彩繪，經驗豐富的林傳智師傅執行。

林傳智先從圖案模糊的橫梁上拓繪圖案，經過繁複工序，再把圖案還原畫到新的木製橫梁，也一併重新彩繪未受損的另一支橫梁，讓牌樓重現亮麗古風。

太管處表示，除了太魯閣牌樓風華再現，一旁的錦文橋人行步道也同步修復完成，歡迎到閣口拍照，並漫步錦文橋人行步道，欣賞立霧溪下游的景色，來一趟輕旅行。

東西橫貫公路牌樓 匠師修復 太魯閣國家公園入口地標「東西橫貫公路」牌樓前年底遭工程車撞壞，太管處從台南請來專精寺廟彩繪、獲文化部認證的傳統匠師林傳智修復，從圖案模糊的橫梁上拓繪圖案，經過繁複工序，再把圖案還原畫到新的木製橫梁，也一併重新彩繪未受損的另一支橫梁，讓牌樓重現亮麗古風。（圖／太管處提供）
太管處請來台南老匠師林傳智修復閣口牌樓，近日完成。（圖／太管處提供）
太管處請來台南老匠師林傳智修復閣口牌樓，近日完成。（圖／太管處提供）

