全球最佳醫院 台首見2家上榜 台大：國際化程度提升

台大醫院院長余忠仁說，這項評比反映醫院資訊透明度與國際化程度，評選結果可見台灣醫院國際化程度整體提升，盼未來能再提升醫院品管資料透明度，讓民眾對醫院、醫師有更清楚了解。(本報資料照片)

美國「新聞周刊（Newsweek）」25日晚間公布2026全球最佳醫院排行，共選出250家醫院進行排名，台灣首見台大 醫院、台北榮總2家龍頭醫院雙雙入榜，分別排行249、174名。台大醫院院長余忠仁說，這項評比反映醫院資訊透明度與國際化程度，評選結果可見台灣醫院國際化程度整體提升，盼未來能再提升醫院品管資料透明度，讓民眾對醫院、醫師有更清楚了解。

余忠仁指出，此項評比四大面向，第一是參考國際醫院管理者、醫師及病人對醫院評估等第，第二為病人感受，第三為醫院醫療品質資料，第四則是病人實際回報的治療成效，如糖尿病患者回報血糖控制結果等，據以評估疾病照護達成率高低，其中多項評估面向，與醫院國際連結程度有關，也就是「外界認不認識這家醫院。」

「評比反映醫院透明度與國際連結強度。」余忠仁認為，評比主要資料搜集方式，是參考網站上可找到的醫院治療成果及病人滿意度資料，其結果與醫院醫療實力「不一定完全一致」，而是反映各家醫院對外發表尖端治療技術、治療成果的積極程度，以及與其他醫院合作強度，他上任後除著重人才培育、韌性醫療外，也強調醫院國際連結、產學合作，盼增加觸角，讓醫院有被認識的機會。

余忠仁指出，近年赴台大醫院參訪學習的國外學者、醫師、醫學生愈來愈多，該院也協助訓練許多國外醫事人員，來自亞洲、歐洲、每週、澳洲 等不同區域，並與國外優秀醫院提出合作計畫，提升國際連結，目前院內醫師、其他職類醫事人員，與國外醫學院均維持良好合作關係，也透過國際醫療，接收轉診病人，這些作法都會反映在評比結果上。

本次公布評比的「新聞周刊」，除最佳醫院排行外，還有智慧醫院排行、專科醫院排行等評比項目。余忠仁說，民眾若要了解一家醫院的醫療實力，除最佳醫院排行外，建議可參考「亞太專科醫院評比」，該評比是由亞太地區更領域專家評估各醫院醫療品質，台大在各領域均排名全國第一，在兒童醫療、血液腫瘤則在亞太名列前茅，骨科、神經內科、心臟內外科也有良好成績。

余忠仁說，醫院入選最佳醫院排行，對增加台灣醫療能見度很重要，國內醫院國際化程度較弱，韓國、新加坡 等國家，醫院時力與台灣相當，但國際化程度較佳，更容易被看見，而我國醫院若要再往前推進名次，須提升醫院照護資料透明化程度，如比照美國將醫院品管資料完全公布，除提升能見度外，也能讓民眾對醫院照護品質、醫師治療過程有所了解，「希望台灣醫院走向這一步。」

2026全球最佳醫院排行為第8年公布，我國自2023年開始有醫院進入250強名單，2023年為台大醫院，2024和2025年為台北榮總，今年為首次2家醫院一起上榜，台北榮總去年排名為208名，今年名次較去年提升34名。