戒嚴政治檔案 「一件不留、一字不遮」解密移交檔案局

記者程嘉文、林海／台北24日電
戒嚴時期政治檔案約5萬1000將件全數解密，移交國發會檔案局。圖為國家檔案局永久庫房。（本報資料照片）
戒嚴時期政治檔案約5萬1000將件全數解密，移交國發會檔案局。圖為國家檔案局永久庫房。（本報資料照片）

本周六是二二八和平紀念日，國安局昨天宣布，為落實國家轉型正義與政治檔案開放，已將戒嚴時期政治檔案約5萬1000件全數解密，並以「一件不留、一字不遮」方式，將實體檔案併同電子影像檔，移交國發會檔案局。總計過去26年，共移交14萬餘件政治檔案。

此次解密移交檔案內容，涵蓋戒嚴時期保防安全工作制度、情報機關偵保防業務資料、反動文化出版品與黑函調查、民眾入出境管制、海外台獨團體活動、叛亂案件人員資料與判決書等。檔案局表示，昨天完成移轉，共計逾5萬件檔案，將會在今年5月開放。

檔案局表示，雖完成移轉，但僅是前置作業，後續還有查驗、目錄、破損處理等流程，會在3個月後在檔案資訊網開放民眾查詢，但僅能看到目錄，如果有使用上的需求，則還需要進一步申請全文影像；至於近期引起熱議的「林宅血案」，在此次國安局自主清查範圍內移轉的檔案，共有135件相關檔案。

未來檔案開放後，是否所有人都可以申請全文？檔案局表示，所有人都可以申請，但還需要看是否是案件當事人，如果是第三人申請，依照法令就必須進行去識別化，遮蔽相關的隱私、個資；如果申請自己作為當事人的相關檔案，原則上是不會有遮掩。

國安局表示，自前年11月起，即動員全局人力，依現行「政治檔案條例」及國發會檔案局「政治檔案審定原則與重點」，全面自主清查1992年以前全部檔案。總計共有2萬3757卷、56萬6415件，並將清查結果及目錄造冊送交檔案局審定。

檔案局於去年6月審定，其中屬於政治檔案者共1369卷、5萬1133件。國安局隨即針對檔案局審定之政治檔案，以人工方式逐卷、逐件、逐頁檢審，並進行檔案解密及掃描作業。

戒嚴 二二八

