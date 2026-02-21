全台失蹤人口 去年前11月逾2.1萬人 逃家問題蔓延小學生

警政署統計去年1月至11月全台被報失蹤人口，其中12歲到17歲少年失蹤3754人，且女多於男。(本報資料照片)

根據警政署統計，去年1至11月全台有2萬1969人被報失蹤，超過一半失蹤原因與家庭、疾病相關，其中青少年離家出走、幼童隨家屬離家、長者失智走失，三大族群合計占失蹤人口結構過半。

統計顯示，失蹤原因以「離家出走」最多共1萬46人，占約45.7%。其中12歲到17歲少年失蹤3754人，高達65%是因逃家失蹤，在所有逃家年齡層中比率最高；另幾乎所有失蹤人口性別都是男多於女，只有12到17歲，女性高於男性。

逃家問題也出現在小學生層級，截至9月7至11歲兒童有389人報案失蹤，原因約37%為離家出走；值得注意的是，2020年該年齡段兒童通報失蹤為300人，兩年後超過400人，前年469人，有逐年攀升趨勢。連續4年，離家出走一躍成為通報失蹤的最大原因，顯示逃家問題逐漸影響更低年齡層。

6歲以下幼童有240件失蹤案，主要原因不是「走丟」，而是「隨父或母、親屬離家」，占約81%；這類原因失蹤尋獲率約95%，與長者因「失智症 走失」尋獲率約99.7%、「迷途走失」接近100%有相當差距，警方分析，幼童因父母、親屬離家失蹤，可能與監護權爭議、家庭糾紛、外籍配偶返鄉等因素有關。

所有失蹤人口中，最大族群為24至64歲壯年，共1萬760人，占約49%。警方認為壯年失蹤多與工作、情緒或家庭壓力有關，成因相對分散，也提高協尋與預防的難度。

65歲以上失蹤人口4699人，占約21%；其中約40%的長者失蹤原因為「失智症走失」，顯示在高齡化與失智症人口攀升下，長者走失已成為長照 體系亟需面對的風險議題。

警政署統計，過去5年全台每年報案失蹤人口約在2萬4700人左右，警方協尋人口的整體尋獲率平均維持在87%以上。台北市陳姓警官指出，台灣失蹤人口問題與治安並無高度相關，更像是家庭壓力、教育體系與長照資源缺口的反映。

陳姓警官則認為，警方除持續強化協尋與科技定位工具外，社政、教育與衛福體系也須同步介入，針對高風險家庭、校園情緒困擾學生與失智長者建立更早期的預警與支持機制。