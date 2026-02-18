紅豆食府疑爆食物中毒 8人吃了這幾道上吐下瀉

我的頻道

記者洪子凱／台北即時報導
台灣知名餐廳紅豆食府天母店除夕接連傳出民眾食用餐食後有上吐下瀉狀況，北市衛生局證實，目前已有8位民眾身體不適就醫，已達停業標準，18日上午即要求業者停業，並派員稽查，發現有冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新共4項缺失，要求限期改善，21日未改善或食品有驗出病原菌判定屬食品中毒事件，最高可處2億元。業者發布聲明致歉，強調正調查相關原因細節，將全力配合衛生局改善，對於顧客造成不便也將做妥適安排。

衛生局表示，昨日接獲市轄醫療機構通報，有八位民眾16日晚間食用紅豆食府天母店供應的「冷盤、螃蟹油飯、雞湯、清蒸龍虎班、紹興豬腳」等餐食後，昨上午陸續出現「腹瀉、腹痛、嘔吐」等症狀，已達台北市通報6人以上停業規定，今天上午通知停業。

衛生局表示，8名消費者中，共有4人內用、4人外帶，潛伏期約10至22小時，就醫後全數均已返家，也派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。

衛生局指出，目衛生缺失事項，期屆複查如不符合規定，將依違反「食安法」第8條及第44條可處6萬到2億元罰鍰，後續如檢出病原菌判定屬食品中毒事件，按違反同法第15條及第44條，可處6萬到2億元罰鍰。

業者表示，將全力配合衛生局細項改善，針對客人用餐不適，正積極調查詳細原因及相關細節，目前正加緊確保內部流程符合規定，也將為訂位的消費者做完善的配置及安排。

衛生局派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。(衛生局提供)
衛生局派員前往稽查發現冰箱不潔及層架生鏽、非登資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋，以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已限期21日前改善。(衛生局提供)

