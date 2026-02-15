我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

月津港、空山祭燈節在地創生 顛覆傳統衝出人氣與口碑

記者謝進盛、周宗禎、吳淑玲、劉星君、潘奕言／台南15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台南鹽水月津港燈節以藝術、地景與在地文化為主體，創造屬於在地文化特色燈會節慶。（記者劉學聖／攝影）
台南鹽水月津港燈節以藝術、地景與在地文化為主體，創造屬於在地文化特色燈會節慶。（記者劉學聖／攝影）

春節的燈節是走春的重要活動，近年台南月津港燈節、龍崎光節（空山祭）等地方燈節，都跳脫傳統花燈與當紅IP的操作模式，改以藝術、地景與在地文化為主體，在不同地理環境中策展，以光影語彙翻轉在地印象，不僅衝出人氣，也創造屬於在地文化特色的IP。

「希望不只是一時的絢爛，盼結束後可持續帶動地方發展。」台南市文化局指出，近年很紅的鹽水月津港燈節，讓大家以夜間散步方式，欣賞水岸光影和歷史街區，強調作品與場域的對話感，累積多年後，已成為年度文化風景。

月津港燈節在2010年首辦，其實是一次巧合促成。當年市府剛整治好月津港上池與水岸步道，就讀台南藝術大學造型所的陳禹霖、陳禹廷兄弟在當地成立工作室，把一些立體雕塑作品堆在水岸空地上，適逢時任文化局長、現任副市長葉澤山視察水岸步道，看見這些作品便上前攀談，傾聽年輕人想法。

南市府希望透過藝術活動重塑在地風華，與陳姓兄弟「想用藝術改變家鄉、建立地方認同」等想法不謀而合，因而邀兩兄弟在內的多名藝術家策展首屆燈節。

「沒想到燈節一炮而紅。」陳禹廷說，日本瀨戶內海藝術祭給他們很大的啟發，前幾屆燈節多虧南藝大的老師、學長姐全力支援，「當時大家都怕砸學校招牌，拚盡全力。」

月津港燈節讓遊客驚豔而闖出名號，2018年獲德國紅點設計獎，是台灣首個獲獎的燈節品牌，2019年更成立「月之美術館」，將藝術能量延伸至整個鹽水小鎮。

台南龍崎區虎形山公園舉辦的龍崎光節（空山祭），則利用惡地地景營造奇幻的夜遊體驗，民眾可以走進光裡，而非只站在作品前拍照。

空山祭策展動機之一是想將惡地的劣勢轉為觀光優勢，吸引遊客到龍崎參觀自然美景，挽救這個人口不斷外流、也是台南最多老人的偏鄉困境。之二是龍崎這片「空山」當時正因特殊惡地地形，面臨設置工業廢棄物掩埋場的悲情，在地抗爭長達十年，希望透過藝術的力量，將這片土地轉化為展現獨特地景美學的場域。

2019年，南市府集結學生的熱情和創意策展成功，光影藝術讓大眾看見「空山其實不空」，台灣首度有人在荒山野地架設燈光裝置藝術的創舉，吸引絡繹不絕的遊客造訪，原本冷清的龍崎虎形山公園，也被譽為全台「最美山林燈節」。

世報陪您半世紀

觀光 春節 德國

上一則

「借廁所被鎖2道門」 北市女里長控遭有力人士性騷

下一則

黑白集／台美談判自唱凱歌 鄭麗君禁得起檢驗？

延伸閱讀

Covid-2037（一）

Covid-2037（一）
Intertrend與長堤市迎馬年以電子互動藝術揭幕

Intertrend與長堤市迎馬年以電子互動藝術揭幕
「春光無限酷」 華裔酷兒藝術走進舊金山市府 展至5月15日

「春光無限酷」 華裔酷兒藝術走進舊金山市府 展至5月15日
藝術、運動交會 皇后學院亞裔當代藝術展登場

藝術、運動交會 皇后學院亞裔當代藝術展登場

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。(鴻海提供)

「沒留到最後會後悔」鴻海4人中千萬不在場 替補幸運兒樂翻

2026-02-12 22:00

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了