大學教授延退增 台公立7成正教授逾55歲 恐面臨人才斷層

記者許維寧／台北14日電
根據國研院統計，公立大學正教授55歲以上佔比已達73%，近年不少教授延退繼續幫忙完成校務。(本報資料照片)
根據國研院統計，公立大學正教授55歲以上佔比已達73%，近年不少教授延退繼續幫忙完成校務。(本報資料照片)

根據國家實驗研究院「國內不同性質大專校院教師年齡與職級分布情況」指出，以公立大學為例，正教授55歲以上占比達73%。學界指出，90年代海歸學者們近年面臨退休，預計未來10至20年將迎來退休潮，學界因應人才稀缺難題，除聘請外籍教師，也有不少資深學者延退，甚至延至70歲仍繼續幫忙校務。

國研院統計2020至2025年不同性質大專校院教師年齡與職級結構，無論是公私立大學或科大，55歲以上正教授年齡占比均提升。以公立大學為例，2020年55歲以上正教授占比已達66%，2025年更提升至73%。

靜宜大學監察人陳振貴當年即是選擇延後退休。他表示，各大學有各領域具代表性教授，通常學校會經教評會審議讓部分人才稀缺、仍有研究需求的教授延退，或以終身講座教授、特聘教授、名譽教授方式禮聘，若學校同意，最多可聘至年滿75歲。

近年如中央大學前校長周景揚、現任台師大校長吳正己，都是近70歲年齡完成任期。長庚大學校長湯明哲表示，預計未來10年，有1/4教授退休，台灣當前問題是沒人要讀博士，祭出百萬台幣獎學金也很難吸引；再者，少子化下不易開缺，薪水也差強人意，讓學生認為不如去業界上班。

中國科大校長陳振遠說，大學應一同針對環境、區域變化思考，是否能與高科技業雙邊合聘，及工程師若50歲「財富自由」後退休，讓其願意支援大專校院，以彌補人才斷層。

退休

新聞評論／黑箱又不對等 台美貿易協定形同「賣台契約」

美牛絞肉、內臟鬆綁 民團質疑棄守食安 憂殘留萊劑更高

