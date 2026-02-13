彭博：台灣經濟成長前景大好 央行升息選項浮上檯面

台股農曆蛇年封關，11日收在33605.71點新高。（記者曾學仁／攝影）

彭博新聞報導，台灣行政院主計總處13日下午將公布最新經濟成長預測，料將牽動市場對台灣央行 貨幣政策走向的看法。從多家金融機構大幅調高台灣經濟成長預測來看，央行下半年到明年升息機率大增。

台灣主計總處前一次（去年11月）預測2026年台灣國內生產毛額（GDP）年增率為3.54%；在台美關稅 協議達成後，大多數機構提高對台灣的經濟成長展望。根據彭博最新訪調結果，台灣今年經濟成長預測中值為6.3%，顯著高於台灣央行之前的預估值以及國發會的目標值。

法國興業銀行（Societe Generale）大中華區經濟學家 Michelle Lam說，台灣主計總處很可能必須上修2026年的經濟預測值。不過，她認為台美貿易協議 的實質影響「可能微乎其微」，因為占台灣對美出口大宗的晶片相關產品，目前本就免徵關稅。

台灣去年創下自2010年以來最快的經濟成長速度，多家金融機構紛紛調高對台灣經濟的預期，有些機構的預測調幅令人咋舌。像是本周稍早，美國銀行（BofA）以台灣科技硬體的「全球需求持續強勁」以及匯率趨於穩定等理由，將其預測值調升了近一倍。

這種樂觀情緒源於台灣強勁的出口表現。1月台灣出口年增約70%，創下16年來最大增幅。台積電身為輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等客戶的主要晶片供應商已表示計畫在今年增加支出，1月營收並創下37%漲幅。美國的Alphabet、Meta、亞馬遜（Amazon）等大型科技公司繼續在增加支出開發AI算力。

台灣與美國周四在華府敲定了貿易協議，內容包括削減關稅、擴大美國產品進入的機會，並將投入440億美元於美國的能源與科技計畫。這項協議正式確立台灣輸美商品的關稅從20%降至15%。

彭博分析，諸多利多因素料在短期內繼續協助台灣經濟成長，台灣央行因此有更多空間觀望通膨及房價走勢，以決定貨幣政策的方向。目前金融機構的經濟學家不約而同認為，台灣央行在今年沒有降息的急迫性，但他們對台灣央行後續利率走向看法分歧，升息選項浮上檯面。

經濟學家表示，台灣央行利率走向的一大關鍵，在於股市上漲的財富效應，是否會使民間消費回溫，進而推升通膨突破央行舒適圈。

瑞銀經濟學家鄧維慎在最新的報告中寫道：「股市帶來的財富效應，以及貿易協議降低不確定性，可能在未來數月進一步推動消費復甦。」

高盛1月底已上調台股加權指數的12個月目標，從原先的32400點提高到34600點。現在間隔不到一個月，台股已上漲近5%至33605點，距離高盛的目標價僅差不到3%。

法國巴黎銀行預測，台灣最快在今年下半年出現升息風險。花旗則認為，今年年底會升息一次12.5基點（半碼）。美銀與法國興業銀行所估的升息可能較晚一些，他們預估要等到2027年才有調整利率的空間。