我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

肯德基「蛋撻包電池」疏失畫面曝光 衛生局開罰、送辦

記者郭韋綺／高雄12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友網路貼文，指稱肯德基某門市蛋撻內竟有一顆電池，幸未微波加熱，否則可能釀成意外。(取材自Threads)
網友網路貼文，指稱肯德基某門市蛋撻內竟有一顆電池，幸未微波加熱，否則可能釀成意外。(取材自Threads)

民眾在肯德基高雄市某門市購買一盒蛋撻，其中一個蛋撻內餡包一顆四號電池，如果放在微波爐加熱，恐引發爆炸。台灣肯德基表示，此為門市作業疏漏，導致異物誤入產品，已主動聯繫消費者。網友點出，電池進入微波爐發爆炸或起火，不只是食安問題，還會釀成居家意外。

一名網友在Threads爆料，至肯德基買原味蛋撻，本來打算將整盒微波加熱食用，但隨手拿起一顆，翻到底部，竟發現黑影，撥開一看，才知是一顆電池，如今想想都害怕。

這篇脆文突破百萬點閱，引發熱議，從影片可見蛋撻底部夾藏整顆電池，一名自稱前員工網友留言，製作流程是員工現場倒入蛋液後送烤，溫度逾200度、烤約15分鐘，過程中的器具不會出現電池，而電池相當完整，可能有造假空間。另有網友認為，該顆蛋撻內餡較飽滿，不像刻意造假。

高雄市衛生局昨派員稽查，檢視現場產品原料，未再發現異物。稽查人員進一步調閱作業區監視畫面，這才發現一名員工製作蛋撻時，計時器不慎掉落至未烘烤的蛋撻盤內，電池彈入其中。

高雄市衛生局表示，業者坦承疏失，員工未依標準作業程序將這批蛋撻丟棄，以致讓問題產品流入消費端。此案已涉及食品異物汙染，將依違反食品安全衛生管理法開罰台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並移送檢調單位，釐清相關責任。呼籲業者確實落實作業流程管理，加強從業人員教育訓練與食品衛生控管，避免類似事件發生。

肯德基 Threads

上一則

醫材商違法代刀…博田醫院遭裁罰50萬 院長百萬交保

下一則

長榮6月26日新航線「華盛頓直飛桃園」每周4班 開放購票

延伸閱讀

電動車銷售走下坡 美電池廠轉向儲能系統

電動車銷售走下坡 美電池廠轉向儲能系統
多路線探索…比亞迪固態電池 有望明年小批量生產

多路線探索…比亞迪固態電池 有望明年小批量生產
「乾電極」技術再突破 特斯拉或降價

「乾電極」技術再突破 特斯拉或降價
這款無線雪鏟 能與家中常用工具電池相容

這款無線雪鏟 能與家中常用工具電池相容

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃