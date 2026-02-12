Nvidia與北市完成簽約 擬投入逾400億 估創造逾萬工作機會

我的頻道

記者林麗玉、李承穎／台北12日電
輝達北士科總部簽約，台北市長蔣萬安秀出地上權簽約文件。(記者林伯東／攝影)
台北市政府昨天與Nvidia輝達（另稱英偉達）簽約，海外總部確定落腳北士科，市長蔣萬安出示簽約正本並表示，這對北市、對台灣來說都非常關鍵，是重要里程碑；蔣萬安表示，「台北就是輝達的家。」輝達將投入逾400億元(台幣，下同)，從興建到營運階段將有超過1萬個工作機會，預計今年中動土，也希望力邀輝達執行長黃仁勳參與。

北市府與輝達台北子公司「台灣輝達經典」簽約，甲方代表為蔣萬安，乙方為輝達全球總稅務長、台灣輝達經典公司法定代表人Mark Steven Hoose。蔣說，很高興輝達第一個海外總部順利落腳北士科，台北就是輝達的家，再次證明台北有相關實力，未來可成為AI科技產業發展的最強心臟。

蔣萬安說，北市府是以換約方式與輝達完成簽約，簽約內容設定地上權是50年加上20年，權利金122億元。根據輝達投資計畫書，海外總部興建投入超過400億元，興建到營運階段有超過1萬個工作機會，接下來希望今年6月、7月動工，市府會全力協助。

輝達台灣總部是否已更新相關完工與營運期程？蔣萬安表示，輝達希望愈快愈好，所以至少從簽約完後到接下來的動工相關行政程序，市府一樣會依照既有的計畫跟步調來進行，至於動工後多久可以完成，還要看輝達整體設計及後續安排。

對於傳出輝達將規劃台灣總部二期，蔣萬安表示，有關輝達第二總部，市府截至目前沒有收到相關訊息，但是如果輝達確實有意再擴大，一樣會全力給予協助。

業界指出，輝達總部除了帶旺士林房市向上，相關效應也將外溢到周邊行政區，包括石牌、奇岩、復興崗等因房價相對親民，有望成為購屋首選熱區。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，台北市正處於從「行政服務中心」轉向「AI 科技全球樞紐」的關鍵轉折點。未來五年將有2萬名科技人才湧入北士科就業，AI供應鏈產業集結，將加速擴大「城北科技富人生活圈」。

輝達執行長黃仁勳6月2日至5日會赴台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），市府已留好北流場地；被問是否希望與黃一起主持動工，蔣萬安說，很希望。蔣萬安指出，這段過程要感謝副市長李四川以及各局處整體團隊，另外感謝全民支持，還有議會協助，也要感謝新光人壽協助及促成這次完成地上權簽約。

輝達 蔣萬安 AI

李四川請辭「當仁不讓」參選新北 黃國昌盼共組最強團隊

賴不依法發錢還消費軍人…藍：國軍沒士氣 武器變廢鐵

