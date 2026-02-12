蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰 證交所：馬年4萬點可期

股民喜洋洋 蛇年台股11日封關，台積電股價漲至1915元拉抬大盤指數走高，11日收3萬3605的新高點。（記者曾學仁／攝影）

蛇年台股 昨天封關，在台積電 股價站上1900元（台幣，下同）帶動下，大盤指數締造3萬3605點的新高紀錄，蛇年累計大漲1萬零80點、漲幅42.85%，超越龍年上漲3成的表現。證交所昨舉行封關典禮，展望馬年挑戰4萬點的可能性，證交所董事長林修銘說，「我想我們可以期待」。

台股衝上3萬3千點的歷史高峰，主要受惠於AI需求的加持，其中台積電對漲點的貢獻尤其關鍵，台積股價昨收1915元，蛇年累計上漲780元、漲幅68.7%，市值增至49.66兆元（約1.58兆元），貢獻大盤約6262點。

保德信基金經理人楊立楷指出，蛇年大盤亮眼，但盤面上各類股走勢明顯分歧，科技股產業漲勢凌厲，但沒有搭上AI列車又遭逢關稅利空纏身的傳產股，股價表現明顯弱勢。

不過，台股如此繽紛的多頭急牛行情，一旦出現修正，富邦投顧董事長陳奕光說，「會非常像熊市」，春節 假期後回來要關注4月公布的財報，尤其是台積電的客戶，例如Meta、Microsoft的接單狀況及廣告收入趨勢不如預期，可能構成「灰犀牛」風險，又台股休市期間的經濟數據可能不佳，「黑天鵝」恐怕也會飛來湊熱鬧。

值得注意的是，台股早期受外資與投信等法人資金進出影響大，如今隨著指數股票型基金（ETF）規模擴大，愈來愈多散戶選擇透過ETF參與市場，散戶角色轉向以長期配置與整體市場表現為主。券商主管表示，雖然散戶不完全是「被割韭菜」的族群，但在資訊上仍然不如法人，台股前幾年算是多頭市場，有些「少年股神」成功取得較高的報酬，只是這波很多投資人尚未經過空頭洗禮，今年可能是散戶面臨挑戰的1年。

國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股此處最大的壓力就是「漲多」，指數與季線有將近14%的乖離率，但若台股休假期間美股漲，台股春節後開市也只能補漲，台股休市期間的美股，是判斷台股開紅盤走勢的重要依據。