我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

森林護管員 賴木成：遇盜伐跪樹前 我來晚了

記者林佳彣／專訪
森林護管員賴木成曾因扛回盜伐木材受傷，自覺對不起家人，潸然淚下。（記者黃義書／攝影）
森林護管員賴木成曾因扛回盜伐木材受傷，自覺對不起家人，潸然淚下。（記者黃義書／攝影）

「我們不孤單，山上花草樹木、野生動物都是我們的靠山。」55歲林保署宜蘭分署森林護管員賴木成查山老鼠、搶救森林火災及山難搜救26年，多次與死神擦身而過，家人勸他換工作，但他說「我痛恨盜伐者，要繼續守護山林」。

賴木成回憶，2008年山老鼠為盜伐明池地區神木，開怪手沿途碾壓樹木開路，態度囂張，最後栽在檢、警、林聯合查緝小組手裡，「這是我和已故太平山派出所所長柯榮雄傑作」。

賴木成說，2015年盜伐集團在加羅神社附近出沒，他與2名喬裝背工的警察上山更換監控設備電池，竟碰上8名背著盜伐角材、插著西瓜刀的逃逸移工；「我們佯裝登山客問路、假裝講電話蒐證犯嫌容貌，一度引起對方注意，但當時憑著一股傻勁，根本把自身安全放在腦後」。

撞上山老鼠 10個頭燈朝他逼近

2012年南山盜伐案，警察第一時間逮獲3名盜伐移工，10名山老鼠趁隙逃逸，他留在埋伏點守望至大半夜，突然發現10個頭燈朝他前進；「我已來不及呼叫警察支援，憂心被發現會被砍死，默禱山神保佑並朝稜線匍匐前進，直到移工被刺藤刺到受不了折返溪床，我才確認脫困。」後來背著遭盜伐木材負重近80公斤下山，途中不慎踩滑摔倒，隔兩天又背30多公斤繩子上山參與山難搜救，任務一結束就進醫院。

「神經壓迫，疼痛如影隨形，全身麻痺，連走路都有問題，我擔心不能再站起來，更憂慮人生會否變成黑白；那是我職涯最大劫難。」賴木成說著說著潸然淚下。他說，當時覺得對不起家人，尤其是老婆，自責為什麼那麼拚？每天用心復健，歷經兩年才恢復。

助破逾150案 兩度獲傑出護管員

太多驚心動魄往事，讓賴木成不時哽咽。他回憶，有次水袋破裂，靠獵人遺留插著樹葉蓄水的寶特瓶才「活過來」；還有次勘查山林火災，風勢一變被大火包圍，差點逃不出來。

協助破獲超過150起盜伐案、兩度獲「傑出護管員」獎的賴木成，每次遇到大樹遭盜伐，總跪在樹前致歉「我來晚了，對不起」。他說，「我不知道哪一年會退休，只能用心傳承經驗並提供多年來記錄水源、紮營處、盜伐點的筆記，一代傳一代保護山林」。

世報陪您半世紀

退休 西瓜

上一則

太耗電… 學者：AI資料中心不宜再集中北部

下一則

500年檜木被鋸斷 台灣搶救神木 策反山老鼠

延伸閱讀

成都搜救犬 「黑崽」遭偷狗賊誘殺 當成狗肉賣了

成都搜救犬 「黑崽」遭偷狗賊誘殺 當成狗肉賣了
日直升機墜毀2台籍乘客仍失聯 火山口搜救有「四重困境」

日直升機墜毀2台籍乘客仍失聯 火山口搜救有「四重困境」
阿蘇直升機事故定位就靠它 手機「車禍偵測」功能自動報案成搜救關鍵

阿蘇直升機事故定位就靠它 手機「車禍偵測」功能自動報案成搜救關鍵
菲律賓垃圾山崩塌增至4死 數十人遭埋擬擴大搜救

菲律賓垃圾山崩塌增至4死 數十人遭埋擬擴大搜救

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。(鴻海提供)

「沒留到最後會後悔」鴻海4人中千萬不在場 替補幸運兒樂翻

2026-02-12 22:00

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差