「世紀血案」劇本流出影射他是兇手 史明文物館：栽贓

記者陳穎／台北9日電
電影「世紀血案」日前才舉辦殺青記者會，不料近日卻因劇組未取得當事人林義雄及其家屬同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭到撻伐。(本報資料照片)
改編自林義雄家血案的電影 「世紀血案」風波持續延燒。繼多名參與演出的演員相繼發表道歉聲明後，近日社群平台再度流出疑似電影劇本的片段內容，因相關情節被解讀為影射林宅血案的兇手指向台獨運動先驅史明，再次引發輿論高度關注。

網路流傳的劇本截圖顯示，電影疑似透過角色對話形式，引用「史明口述史」部分內容，描述史明在台灣 「招兵買馬搞破壞」，並暗示其行為與重大政治事件有所關聯。其中一名角色質疑「是否等同於自承犯下世紀血案」，另一名角色雖表示仍存疑點，卻反問「還有其他可能嗎？」相關對話被部分網友解讀為對歷史人物的直接指控。不過，該段內容是否實際收錄於電影正片，目前尚未獲製作單位證實。

針對相關爭議，史明文物館館長、「史明口述史」企劃協力藍士博透過臉書發文回應，嚴正否認相關說法。他表示，電影製作團隊從未與史明文物館董事、史明故舊或相關研究者接觸，而史明本人或其組織成員涉入林宅血案的論述，也從未出現在「史明口述史」或「史明回憶錄」中。

藍士博指出，這類指控實際源於案發當年情治單位釋放的栽贓性假資訊，早已被相關研究與史料多次駁斥。他批評電影團隊未進行基本史料查證，也未諮詢相關當事人或研究者，卻透過影視創作重複錯誤敘事，恐混淆歷史事實。

藍士博並直言，相關內容已違背影視創作應有的專業倫理，呼籲「世紀血案」不應上映，「台灣不需要刻意混淆歷史、消磨社會良知的作品」。

林義雄(左)每年2月28日都會與家人來到林家墓園追思亡母和愛女。(本報資料照片)
「世紀血案」製作公司曾推電影談319槍擊 也未訪談當事人

「世紀血案」導演徐琨華道歉 聲明全文曝光

「世紀血案」風波延燒 韓宜邦、夏語心致歉

他演出「世紀血案」裝沒事被炎上 發文道歉拒看自己作品

