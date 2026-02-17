兒少「妝」成熟／卸妝清潔不當 皮膚科小病人增加

我的頻道

記者沈能元／台北17日電
台灣小學生化妝、青少年醫美，是愈來愈普遍的現象，但背後恐暗藏危機。一名小四女學生額頭、臉頰長滿粉刺，發腫紅痛，皮膚科醫師發現，該名個案小小年紀就在媽媽的指導下學著撲粉、化妝，卻因未徹底卸妝，造成皮膚毛孔堵塞，接受藥物治療，加強清潔，才緩解粉刺症狀。

台灣皮膚科醫師趙昭明表示，小學生、國中生化妝已屬常態，原因在於學童生長發育良好，外表就像是高中生，如果學童的媽媽喜歡化妝，就會幫著女兒化妝，希望母女一起出門，被人讚許為姊妹，媽媽面子十足。

趙昭明提醒，國小學生的皮膚角質層尚未發育成熟，太早開始化妝，皮膚接觸外來化學成分，特別是含有礦物質、顏料、香精等化學物質的彩妝產品，很容易引發過敏，成年後皮膚炎、皮膚敏感等風險更高。

趙昭明指出，近兩年收治三例因化妝造成粉刺、皮膚炎的國小學童，均為小四、小五學生，原因都是未能徹底卸妝，導致皮膚毛孔堵塞。經藥物治療，加強皮膚清潔，緩解粉刺症狀，但用藥時須拿捏劑量，以外用藥膏為主，避免造成皮膚二次傷害。

台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事蔡仁雨表示，在歐美、日本、南韓等國家，國小生、青少年化妝已是稀鬆平常之事，台灣近年也是如此，許多學童、青少年在網路社群平台張貼美照，加上同儕影響，而學著化妝、保養。

但他建議，學童應以淡妝為主或撲點蜜粉，而且應做好卸妝，使用水溶性的卸妝液，少用卸妝油，才能降低毛孔塞住的機率。

皮膚科醫學會秘書長黃毓惠不建議國小生化妝，因為容易增加接觸性、過敏性皮膚炎等風險，家長也應注意孩子使用哪些化妝品、保養品，臨床觀察許多國中小學生購買眼影、口紅等化妝品時，為了省錢，透過網路平台，但品質參差不齊，甚至可能含有鉛等重金屬，長期使用恐引發中毒等健康危機。

