台「海鯤號」潛航影片首公開 近2周完成4次淺水潛航測試

台船公司今日首度公開海鯤軍艦（SS-711）淡水潛航測試紀錄，以空拍畫面將海鯤號整備出發、浮航至下淺測試區、舵控測試、開啟排氣閥準備下潛、完成首次下潛等畫面完整呈現。(取材自台船公司Youtube)

台船公司今日首度公開台灣海鯤軍艦（SS-711）淡水潛航測試紀錄，以空拍畫面將海鯤號整備出發、浮航至下淺測試區、舵控測試、開啟排氣閥準備下潛、完成首次下潛等畫面完整呈現，下潛後包括潛望鏡及天線桅管升降測試、發射誘標、上浮後順利返港也均完成；台船表示，海鯤軍艦近2周依測試程序書執行4次「淺水潛航」測試，相關紀錄影像分享予社會各界。

台船公司表示，期盼國人持續支持潛艦國造政策，造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共 打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，海鯤軍艦將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。

▲ 影片來源：Youtube平台＠

CSBC台灣國際造船股份有限公司（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.