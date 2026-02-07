我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

台全面「周休三日」 勞部說No：先推動彈性工時

記者歐芯萌／台北7日電
台灣工時高，有勞工連署推動周休三日，去年底突破5700人附議門檻成案。(本報資料照片)
台灣工時高，有勞工連署推動周休三日，去年底突破5700人附議門檻成案。(本報資料照片)

公共政策網路參與平台「周休三日」公投連署提案，去年底突破5700人附議門檻成案。勞動部彙整產官學研議、評估各方意見後6日回應：全面週休三日仍要審慎考量，現階段宜先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施的「工時彈性化」措施。

國際勞工組織（ILO）最新資料顯示，台灣工時雖排名第54，但與亞洲國家相比，時數高於日韓。

針對民眾於「公共政策網路參與平台」提出「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」議題，並突破5700人附議門檻成案。勞動部近兩月邀請提議者、全國性勞雇團體、學者專家以及目的事業主管機關進行協商。

勞動部轉述，產業方面，製造業代表提出，製造業有不中斷產製的特性，倘實施週休三日，人力與排班調整困難，恐降低產能並影響國際供應鏈交期。服務業代表指出，其需每日營運以分攤固定成本，週休三日將提高用人成本與營運壓力。

中小微企業代表認為，人力普遍配置緊縮，工時調整會直接影響生產與營運，加以產業與區域差異顯著，難以適用一致的工時制度。建議相關政策應保留足夠彈性，且分階段實施。

勞動市場面反應，目前交通運輸、醫療、社福等多個領域已嚴重缺工，部分行業工作型態係24小時營運，倘實施週休三日，除人力成本上升，亦加劇人力缺口，短期內透過現有人力加班因應，反而無法讓勞工休息，亦可能產生危害飛航安全、病人照護權益等負面影響。

另外，若周休三日導致股市、銀行等金融市場與國際不同步，恐無法即時反映國際金融情勢，降低市場競爭力與資金調度彈性。

供應鏈 公投

上一則

會晤王滬寧 蕭旭岑：表達「原汁原味」九二共識

下一則

6新任檢察長公布「台獨打手」入列 她曾遭國台辦點名

延伸閱讀

紐約市護士罷工第25日 勞資達成初步協議

紐約市護士罷工第25日 勞資達成初步協議
華人護理員集會 控康怡、ABI竊工資

華人護理員集會 控康怡、ABI竊工資
最大金主美國退群 世界衛生組織6月前裁員25%

最大金主美國退群 世界衛生組織6月前裁員25%
產婦入院生產前 護理師為何建議先問「護病比」？

產婦入院生產前 護理師為何建議先問「護病比」？

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買