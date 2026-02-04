我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端

180公斤九龍金如意市值暴漲至9億 廟方展示替代品、真品鎖保險櫃

記者魯永明／嘉義即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前受託製作1件他形容「做到現在想起來都心臟很大顆」的鉅作，一支以純黃金打造、重達180公斤「九龍一字如意」，如今市值已飆升至約9億元。(圖／謝東哲提供)
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前受託製作1件他形容「做到現在想起來都心臟很大顆」的鉅作，一支以純黃金打造、重達180公斤「九龍一字如意」，如今市值已飆升至約9億元。(圖／謝東哲提供)

國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前受託製作1件他形容「做到現在想起來都心臟很大顆」的鉅作，一支以純黃金打造、重達180公斤「九龍一字如意」，如今市值已飆升至約9億元(台幣，下同，約2841萬美元)，引發熱議。

謝東哲表示，6年前受南部某知名寺廟委託，製作象徵尊貴與吉祥九龍金如意。當時藝術團隊採用高難度「脫蠟模注實心成型」工法，再進行金工加工，由他擔任藝術總監與原形雕塑。為完成作品，業主特地到台銀購買9盒、每盒20公斤黃金條塊，共180公斤，當時金價每公克約1700元，換算成本驚人。

實際熔鑄前，團隊依雕塑原型進行比重換算，最終以高周波爐熔化約170公斤黃金完成模注。謝東哲坦言，當下壓力極大，但所幸工程順利完成，圓滿交件。他自己僅保留1件縮小比例陶瓷打樣作品、表面貼金箔紀念。

未料短短6年，金價暴漲3倍以上，如今每公斤金條市值突破500萬元，這支九龍金如意價值翻升至約9億元，「真的是『金』嚇人」。不過，廟方作風低調，目前內殿供桌上展示的，是以銅鑄、外貼金箔的替代品，真正的黃金如意則存放保險櫃室，24小時保全監控，進出需三道安全密碼。

金價飆升效應也直接反映民生消費。嘉義近年多件宗教金飾與金工藝術，也因金價翻漲「身價倍增」。如東石鄉先天宮正殿2根金龍柱，12年前整修時以金箔打造，造價約千萬元，如今因金價翻倍，市值初估突破5千萬元；仁義潭濟公禪寺去年懸掛33.7公斤金牌，當時市值逾億元，依目前行情換算，價值更逼近2億元。在信仰、藝術與貴金屬交會之下，這些宗教工藝品不僅是文化象徵，也意外成為見證金價狂飆「另類指標」，讓人重新思考傳統工藝與當代市場價值之間的微妙關係。

國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家...
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前受託製作1件他形容「做到現在想起來都心臟很大顆」的鉅作，一支以純黃金打造、重達180公斤「九龍一字如意」，如今市值已飆升至約9億元。(圖／謝東哲提供)
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家...
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前受託製作1件他形容「做到現在想起來都心臟很大顆」的鉅作，一支以純黃金打造、重達180公斤「九龍一字如意」，如今市值已飆升至約9億元。(圖／謝東哲提供)
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家...
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前受託製作1件他形容「做到現在想起來都心臟很大顆」的鉅作，一支以純黃金打造、重達180公斤「九龍一字如意」，如今市值已飆升至約9億元。(圖／謝東哲提供)
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家...
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前受託製作1件他形容「做到現在想起來都心臟很大顆」的鉅作，一支以純黃金打造、重達180公斤「九龍一字如意」，如今市值已飆升至約9億元。(圖／謝東哲提供)

金價 保險

上一則

蘇巧慧第一波文宣發布 藍支持者：快看不到車尾燈了

延伸閱讀

金價暴跌：北京首飾場排隊2小時抄底 有人變現200萬元金條

金價暴跌：北京首飾場排隊2小時抄底 有人變現200萬元金條
買盤支撐 金銀價格同步反彈 分析師：留意短期波動性

買盤支撐 金銀價格同步反彈 分析師：留意短期波動性
策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險
金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁

金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇