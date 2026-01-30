排除數據真相？民團疑北宜高鐵案踐踏專業 前交部長邀辯論

交通部前部長賀陳旦（左一）、台鐵產工、公民幫推等，29日舉行記者會，質疑鐵道局在相關鐵路方案評估中「踐踏專業」，刻意排除直鐵方案。(記者林伯東／攝影)

交通部前部長賀陳旦、台鐵 產業工會、公民幫推等民團等昨舉行記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，北宜高鐵 案刻意排除數據真相，賀陳旦更下戰帖，邀交通部公開辯論。他直指，過往推動北宜軌道路廊，鐵道局2019年稱貼近國道五號是最佳方案，但高鐵延伸宜蘭方案出現後，就忘記北宜直鐵，專業不該被遺忘。

賀陳旦指出，鐵道局比較北宜直鐵、高鐵方案，直鐵採用的卻是10年前的彎繞方案，把更長的路線拿出來品頭論足，說直鐵不如高鐵，是不公平的討論。他強調，應用同樣的討論基礎，同一個隧道、長度、工期來比較，再從技術、服務見高下。

賀陳旦質疑，鐵道局指直鐵成本增加860億(台幣，下同)，高鐵反而減少126億，為何經過3年、4年時間的評估，這兩條路線突然間有戲劇化的差別？高鐵說直鐵路線在南港這端必須拆除18棟房子，卻從不談對宜蘭當地會不會造成強迫徵收、拆遷，原先說要拆140棟，定案報告變成96棟，所有事情都呈現出高鐵會精進改良，台鐵則停留在10年前那條隧道，數字都不調整。

台鐵產工理事長曹嘉君也質疑，去年北宜高鐵將通過環境部環評大會之際，依台鐵評估，每年票收將會短收將近8億，若包含未採納北宜直鐵方案，台鐵30年計算下，短收與未獲利益加計將會損失高達580億，交通部對此卻毫無任何配套方案應對，讓台鐵成為政策推動下的犧牲品。

宜蘭縣建設局前局長林旺根指出，國道5號施工期間的水質狀況根本與國道5號施工沒關係，水庫水質甚至在國道5號通車後還來得更好。為何沿著國道5號的直鐵方案不能重啟評估？ 「強送」高鐵這份大禮的目的令人細思極恐。

台北市交通局前局長濮大威認為，高鐵方案欠缺上位的戰略思維，也未確實說明各替代方案的淨效益值，直鐵案明顯被調高興建、營運成本，刻意調低效益，做法非常卑鄙。

賀陳旦呼籲，交通部應以相同隧道進行高鐵、直鐵評估，並以環境影響評估角度先討論水質問題，台鐵、高鐵公司也應就營運成本增減表達意見。同時，必須加開宜蘭在地說明會，在規畫聯外交通之際，中央也應協助宜蘭縣內轉乘健全。