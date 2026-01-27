霍諾德攀101…新加坡媒體：雖提升台灣能見度 但未必是該冒的險

我的頻道

編譯吳孟真／台北27日電
攀岩界傳奇人物艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日在全球直播下挑戰徒手攀登台北101，最終只花了91分鐘就登上508公尺高的塔尖。(記者余承翰／攝影)
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日在無繩索或護具的情況下，以1.5小時完成徒手攀爬台北101的挑戰。新加坡海峽時報質疑，此舉儘管提升了台灣的國際能見度，但不見得是合理的冒險。

報導指出，在中國大陸加大力道在外交上孤立台灣之際，這些言論反映台灣亟欲提升國際能見度、強化在全球舞台上的存在感，但值得一提的是，負責轉播的Netflix，刻意將霍諾德攀爬101的直播延遲10秒，以防任何意外發生。攀爬行動本身，也因雨延後了一天。

任何未使用防護裝備的徒手獨攀都伴隨風險，不論攀爬者多麼天賦異稟，或當時條件多麼完美。該報駐台記者葉慧儀在報導中表示，「雖然這場活動為台灣帶來許多國際關注，但我不確定相關風險是否值得承擔」。

部分評論指出，霍諾德在攀爬途中一度停下來，清理鞋底沾附的建築物油垢，而當天烈日也似乎讓他的手掌比平時更易出汗。另外，在101大樓第89層設有室內觀景台的位置，也可見有人隔著玻璃敲打，並用閃光燈拍照，可能在霍諾德經過時造成分心。任何一個失誤都可能致命，並帶來創傷性的後果。

這場活動據信是首次有政府准許徒手攀登如此高的大樓。台灣政府放行這項具有爭議性的活動，顯示當局盼藉此證明自己能「靠軟實力取勝」。

平心而論，當地政府給予霍諾德攀爬許可，是因為相信這名頂尖好手有很大機率能攀爬成功。專家也說，以霍諾德的攀爬資歷來看，台北101對他來說，技術上可謂輕而易舉。

此外，有「法國蜘蛛人」之稱的攀登者羅伯特（Alain Robert），2004年曾成功攀爬當時還是全球第一高樓的台北101，也證明攀爬101是有可能達成的，雖然羅伯特當時配戴著繩索和安全裝備。

新加坡海峽時報認為，如今台灣確實可為霍諾德完成史上最高城市建築徒手獨攀的驚人成就，以及自身在促成此舉中的角色喝采，但也不能忽視，事件原本有嚴重失控的可能性。該媒體認為，台灣確實需要、也渴望國際能見度，但不應以無法接受的倫理代價作為交換。

台北101 新加坡 蜘蛛人

