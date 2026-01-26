霍諾德攀台北101 賈永婕公開提案過程：「為了台灣」必須拚這一次

賈永婕在霍諾德出發前自拍，笑稱老婆這麼漂亮他不可能失敗。(取材臉書)

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德成功徒手爬上台北101 ，製作人詹姆士在記者會上提到，去年跟台北101董事長賈永婕 提案的過程，非常感謝賈永婕願意讓他們放手一試。賈永婕今天分享，當時詹姆士超緊張，「聽說簡報前自己彩排了很多次。我推開門走進會議室，很大聲地跟大家打招呼。他那一瞬間的眼神閃了一下，應該完全沒想到董事長會是這個樣子」。

「然後真的跟他說的一樣，他站起來開始簡報。我聽到一半就打斷他：James, it’s ok. Stop, stop. Let’s do it.他愣住：What? That’s it?Could you please let me finish my presentation?Because I spent so much time preparing it!」

賈永婕坦言，這個過程中有沒有後悔答應要做這件事？「我的答案是：我沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的。因為我就是有堅若磐石的信念。我相信——台灣，值得這一次拼搏。」

至於大家最愛問、也最想知道的一件事「有沒有想過風險？最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦？」，賈永婕說當然有，但她也想好萬一真的發生事情，就是自己來扛，一定會面對。

賈永婕透露，她有非常強大的中心思想——理念。「我做的是對的事情、對的決定。就算發生意外，我也沒有做錯事。意外，不等於錯誤。」她直言自己也可以選擇什麼都不做，當一個傳統官派、保守型的董事長。因為「不做最簡單，拒絕最輕鬆」，但她選擇給台灣一個機會。

「因為我知道，這對台灣而言是一個千載難逢的好機會，可以展現我們的魄力、信念、執行力。對，我們台灣就是敢，就是很屌。就算我被罵到翻，就算最後我必須滾蛋，我也要拚這一次。」

賈永婕也「提醒」當初有多少難聽的聲音，「真的很多。而且老實說，有不少人私下操作、想拉我下來。各種髒水一直潑。我全部都記得清清楚楚捏。現在回頭看，打臉你們，真的很爽」。