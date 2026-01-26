霍諾德完攀101…賴清德發文賀：讓世界看見熱情的台灣人

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）（左）25日順利完成赤手獨攀台北101頂端的壯舉，他與妻子桑妮（Sanni）（右）出席記者會，桑妮說看到他玩得這麼開心，真的很棒。(中央社╱Netflix提供)

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日上午完成徒手攀爬台北101 的挑戰，全程以「Free Solo 無繩索」方式進行，僅花費91分鐘就成功登頂，再度替自己的運動生涯寫下創舉。賴清德 總統透過臉書發文「讓人心臟跳得很快」，恭賀霍諾德完成挑戰，隨著直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景，讓人很感動。

霍諾德當天開爬後速度驚人，手腳俐落地在台北101的玻璃帷幕與鋁合金扣件間快速移動，途中還不時向大樓內的工作人員揮手致意，神情相當輕鬆。然而就在攀升至約20樓高度時，他卻突然在節點處停在半空中一動也不動。沒想到下一秒鏡頭拉近，只見霍諾德竟然淡定地騰出一隻手，伸向身後調整音樂。主持人忍不住爆笑大喊：「天啊！我喜歡他這樣！他是在調音樂，他要嗨起來！」

霍諾德登頂前，一度用腳勾住欄杆、雙手往後伸展，所有人都驚呼：「大家心臟都漏了一拍！」他卻大心臟，從容地繼續往上爬。

賴清德總統發文指出，恭喜勇敢無懼的霍諾德完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。

前總統蔡英文 也發文表示，在這一個多小時的直播中，無論是透過螢幕觀看的全球觀眾，或是在現場為他加油的台灣人，大家都屏住呼吸，與他一起爬過每一個關鍵時刻；這不只是一場極限運動的挑戰。這場挑戰完成了霍諾德的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮；看見台灣願意與國際連結、與世界分享的熱情與自信。

蔡英文表示，感謝台灣人民的熱情支持，也要謝謝辛苦的直播團隊，謝謝台北101董事長賈永婕及其團隊，以及台北市政府共同促成這一刻的實現。

蔡英文說，「Alex的鍥而不捨、一步一步向上攀登，正如台灣走向世界的勇氣。謝謝Alex，讓我們再次見證：當勇氣與夢想相遇，就能完成看似不可能的大事。」