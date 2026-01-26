霍諾德完攀101…賴清德發文賀：讓世界看見熱情的台灣人

我的頻道

台灣新聞組／台北26日電
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）（左）25日順利完成赤手獨攀台北101頂端的壯舉，他與妻子桑妮（Sanni）（右）出席記者會，桑妮說看到他玩得這麼開心，真的很棒。(中央社╱Netflix提供)
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）（左）25日順利完成赤手獨攀台北101頂端的壯舉，他與妻子桑妮（Sanni）（右）出席記者會，桑妮說看到他玩得這麼開心，真的很棒。(中央社╱Netflix提供)

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日上午完成徒手攀爬台北101的挑戰，全程以「Free Solo 無繩索」方式進行，僅花費91分鐘就成功登頂，再度替自己的運動生涯寫下創舉。賴清德總統透過臉書發文「讓人心臟跳得很快」，恭賀霍諾德完成挑戰，隨著直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景，讓人很感動。

霍諾德當天開爬後速度驚人，手腳俐落地在台北101的玻璃帷幕與鋁合金扣件間快速移動，途中還不時向大樓內的工作人員揮手致意，神情相當輕鬆。然而就在攀升至約20樓高度時，他卻突然在節點處停在半空中一動也不動。沒想到下一秒鏡頭拉近，只見霍諾德竟然淡定地騰出一隻手，伸向身後調整音樂。主持人忍不住爆笑大喊：「天啊！我喜歡他這樣！他是在調音樂，他要嗨起來！」

霍諾德登頂前，一度用腳勾住欄杆、雙手往後伸展，所有人都驚呼：「大家心臟都漏了一拍！」他卻大心臟，從容地繼續往上爬。

賴清德總統發文指出，恭喜勇敢無懼的霍諾德完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。

前總統蔡英文也發文表示，在這一個多小時的直播中，無論是透過螢幕觀看的全球觀眾，或是在現場為他加油的台灣人，大家都屏住呼吸，與他一起爬過每一個關鍵時刻；這不只是一場極限運動的挑戰。這場挑戰完成了霍諾德的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮；看見台灣願意與國際連結、與世界分享的熱情與自信。

蔡英文表示，感謝台灣人民的熱情支持，也要謝謝辛苦的直播團隊，謝謝台北101董事長賈永婕及其團隊，以及台北市政府共同促成這一刻的實現。

蔡英文說，「Alex的鍥而不捨、一步一步向上攀登，正如台灣走向世界的勇氣。謝謝Alex，讓我們再次見證：當勇氣與夢想相遇，就能完成看似不可能的大事。」

另外據紐約時報引述消息來源估算，霍諾德這次挑戰酬勞約50萬美元，相比主流運動並不多。

霍諾德費時91分鐘完攀台北101，讓台灣被全世界看到。(記者余承翰／攝影)
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德要挑戰徒手攀爬台北101。(記者胡經周／攝影)
林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

