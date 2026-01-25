霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

我的頻道

記者李姿瑩／即時報導
霍諾德比出台北101的T。（記者林士傑／攝影）
霍諾德比出台北101的T。（記者林士傑／攝影）

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀爬台北101，他中午帶著愛妻桑妮，偕同節目製作人、攀岩好友一起出席記者會，解答外界對這次世界壯舉的疑惑。當主持人問到是訓練難還是實際攀爬難？霍諾德認為實際攀爬有群眾關心壓力，但兩者都沒太大差別，「就是要做到都差不多，有訓練的累積才能拿出最佳表現」。

霍諾德攀爬台北101成為全球攀岩界盛事，他幽默推薦攀爬台北101「適合全家人一起參加」，因為爬完後可以跟家人連線，比起偏遠山區收不到訊號好太多。製作人吐槽：「只有像你這樣才能爬。」好友也謝絕挑戰，堅持一定要有安全繩。

製作人提到上次和霍諾德合作，是在格陵蘭偏遠山區拍攝，「現在在台北101旁，比到偏遠地方搭帳篷舒服很多」。製作人提到，在綜合評估台灣的特色和文化後，團隊於一年前提案，當時不確定是否能獲得許可。經過和賈永婕團隊開會，大家有信心應該能過。這次感謝101鼎力相助，在建築物外安置了攝影機和各種裝置，「非常感謝台北101」。

桑妮全程給予霍諾德極大的支持與包容，她不諱言外界也許對獨手攀岩會有一些誤解和誤會，「但其實他的心情是如童心般充滿玩樂」。她和霍諾德同樣都充滿幽默感，笑說：「當你深愛一個人時，總會希望能代替對方分擔困難，我想代替他做所有事，但這件事（徒手攀登）我真的不行。」

霍諾德在記者會上提到，他在結婚成家後把更多的時間留給家人，對各類活動邀約精挑細選，「我對攀岩的熱情不減，只是執行時候要更加謹慎」。桑妮也說：「有些提案我會跟他說，這不適合有家室的男人，但一旦他做了決定，我就不會再反對，就是完全支持他，並保持樂觀與正向。」

大家都好奇完成攀爬台北101後，霍諾德之後有什麼挑戰計畫？霍諾德笑說接下來要在飛機上好好休息，回家享受家庭時光。「我心裡確實有不同想法，會繼續每天持續訓練，找尋新的目標。」畢竟徒手攀爬101這類高難度挑戰需要天時地利人和才能完成，不能一廂情願太過執著。

霍諾德與桑妮、製作人、好友、主持人連袂出席記者會。（記者林士傑／攝影）
霍諾德與桑妮、製作人、好友、主持人連袂出席記者會。（記者林士傑／攝影）

台北101 格陵蘭 賈永婕

延伸閱讀

