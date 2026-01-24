過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

極限運動的世界哩，攀登摩天大樓屬於小眾路線的冷門挑戰，但稍微不慎就能喪命。1986年，攀岩高手古德溫(Dan Goodwin)攀爬當時世界最高建築多倫多西恩塔(CN Tower)，左肩感覺像著火似的，右手布滿水泡。他回憶說：「嚇死我了。」

沒有繩索、沒有安全帶，也沒有任何安全裝備的古德溫，抵達離地1100呎的西恩塔觀景台底部，看到腳底下有著大批圍觀群眾。他說，每一個動作都要做到完美。

攀登摩天大樓跟攀岩或攀爬較小的建築物不同，只有十多名會員的全球摩天大樓攀爬者俱樂部成員表示，這項運動對體能與心理狀態都有特殊且強烈的要求。

另外還有一層因素是，通常攀爬摩天大樓屬於非法行為。

從1990年代以來徒手攀爬過大約200棟建築物的法國攀爬高手羅伯特(Alain Robert)說，總共被逮捕170多次。他表示，感覺好像活在電影裡，警察追逐著爬在高樓上的壞蛋。

24歲的法國攀爬愛好者勒杜克(Titouan Leduc)表示，爬上摩天大樓感覺就像電影裡的大金剛(King Kong)。勒杜克去年攀爬歐盟 最高的摩天大樓華沙塔(Varso Tower)，後來很快遭到逮捕。

如今70歲的古德溫說，攀爬摩天大樓跟攀岩不一樣，兩者有著重複性與多樣性的對比。

在岩壁上，每一個動作都像新的謎題，雙手要尋找支撐點，不斷調整身體。爬在建築物外牆，則是相同動作要重複好幾百次，要越過數十層樓的窗戶，經過鋼條與混凝土的縫隙。

古德溫比喻說，只做一個引體向上的動作，或許覺得還好，「但試試看做20個、50個、100個」。他表示，一遍又一遍做著相同動作，會讓肌肉跟手指頭承受巨大負擔。

63歲的羅伯特說，幾十年來根據建築物攀登難度，自行建立評分系統，建築物有沒有抓握點其實比建築物高度更重要。他在1994年爬完布魯克林 大橋(Brooklyn Bridge)之後，在最難10分的等級給了2分。1996年徒手攀爬艾菲爾鐵塔後也給2分。