賴政府大砍社宅興建數改衝「包租代管」在野批踐踏居住正義

台灣新聞組／台北19日電
賴政府下修直接興建社宅目標，挨批社宅政策跳票。社宅推動聯盟、崔媽媽基金會等民團上周到內政部國土署抗議，要求行政院公開說明立場。(本報資料照片)
賴政府社宅政策下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，遭在野質疑政策跳票，立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳專案報告。內政部書面報告指出，將持續透過多元管道擴充社宅供應，並將重點放在雙北、桃園及台中等都會區。報告中還提到，地方政府也應運用市有土地，與中央共同努力興辦。

賴總統提出八年「百萬租屋家庭支持計畫」，是在前總統蔡英文直接興建社宅12萬戶、包租代管8萬戶的基礎上，累積達成興建社宅25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶為目標；但據了解，近期政策改朝多元興建18萬戶、包租代管32萬戶、租金補貼60萬戶執行。

據指出，政策轉彎原因與蔡賴理念不同有關，傳出賴總統傾向透過容積獎勵鼓勵建商參與，甚至與主掌社宅政策的第一線官員因理念歧異出現摩擦；但修改社宅政見茲事體大，尤其賴總統要競選連任，處理不得不慎，經府院高層一番商討，才定調「目標不變、比例調整」的彈性方案。

不過，興建社宅數量下修，形同政策轉彎，引發在野強烈批評。國民黨立委牛煦庭批評賴政府失能，因社宅已是最簡單、阻力最低的居住正義政策，其他深水區的政策未有進展，就大砍社宅，必然導致政策倒退。民眾黨主席黃國昌批評賴總統騙選票，踐踏居住正義的價值，應拿出擔當，向全台灣年輕人道歉。

連時代力量黨主席王婉諭也提出質疑。她說，多年來公務基層與民團積極盤點資源、協調土地，但賴總統上任一年多遲未核定任何一戶社宅，現在竟乾脆說不蓋了，不能認同賴政府選擇「自廢武功」。

立法院內政委員會今天邀請劉世芳列席，要求針對「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」提出專案報告。但內政部送至立法院的書面報告，標題改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」。此舉又引發藍營批評，質疑擅改名稱不會改變政策跳票的現實。

內政部報告指出，由於台灣都會核心地區素地稀缺、面臨少子化、高空屋率及高屋齡等多重挑戰，須適度調整「直接興辦、包租代管、租金補貼」三項居住政策。

針對直接興辦社宅，內政部表示，由於都會區土地使用趨於飽和，租屋需求仍集中都會區，會持續透過盤點國公有土地、整體開發、促參、都市更新分回等多元方式擴充社宅量能，未來推動重點將放在台北、新北、桃園、台中等都會區；地方政府也應續運用市有土地，共同努力興辦。

內政部也提到，將擴大包租代管，目前六都屋齡在50年以下低度使用（用電）住宅為37.5萬戶，將引導至租屋市場，目前包租代管已達10萬戶；租金補貼累積核定91萬戶、累積撥款戶數為65萬戶；另保障婚育家庭，未來三年內預計可再釋出1萬戶婚育宅。

此外，目前全台空屋達91萬戶創新高，民眾黨立法院黨團前年提出「促進全國住宅使用特別稅條例草案」，主張調整稅率以引導空屋出租、挹注社宅興建，已交付內政委員會待審；民進黨立委王世堅等人近日提出「房屋空置稅條例草案」，針對閒置一年的空屋多課三倍房屋稅、連續兩年以上課5倍，但也設下「出租免徵、偏鄉不計」等配套，希望減少空屋閒置狀況。

內政部 租金 民眾黨

