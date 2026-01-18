台灣年輕人寧養寵物不生娃 全台飼養貓狗逾340萬隻多過小孩

賴清德總統18日出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」指出，至去年底，全台飼養的狗貓超過340萬隻，已超過14歲以下小孩人數，狗貓愈養愈多，小孩愈生愈少，呼籲各方共同維護生命，愛護、保護動物。(記者曾原信／攝影)

賴清德 總統昨天出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」時指出，截止去年底，全台養狗與貓數量超過340萬隻，超越台灣14歲以下小孩的數目，政府不僅成立動物保護司，也推動動物保護法修法，盼達到領養取代購買、零棄養目標。也不諱言狗跟貓越養越多，小孩越生越少，這是政府要面對、解決的問題。

本報系聯合報報導，賴清德指出，飼養寵物 已是多數家庭的日常。面對這樣的社會變化，政府長期與第一線飼主、動保團體及民間社群密切合作，從觀念倡議到政策執行，持續推動珍惜生命、尊重動物的社會共識。

賴清德表示，為了強化動物保護政策的行政量能，政府已於兩年前成立農業部 動物保護司，專責統籌相關業務，並提升整體政策推動的穩定度與專業度。同時，為延攬更多專業獸醫師投入公共服務，政府也首創公職獸醫師不開業獎金制度，不僅協助防疫工作與動物保護，也為畜牧產業及第一線執行人員提供更完整的支持。

賴清德進一步指出，近期完成的「動物保護法」修正，重點在於加強源頭管理與落實寵物登記制度，並同步強化動物檢查人員的執法與即時處置權限，透過加重虐待動物刑責、查緝非法繁殖與買賣行為、人道捕捉並協助認養，以及要求動物收容處所定期評鑑並公告結果等措施，多面向保障動物權益。

另據台北中國時報報導，對於毛小孩飼養數超越14歲以下小孩人數，台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆表示，現在不少年輕世代價值觀改變，寧願養寵物，不生小孩，趨勢很難改變，政府只能針對有意願生育的族群推動政策。但小孩從出生到長大，經民間團體估算至少要花費500萬元台幣(約15.8萬美元)，還衍生居住問題，需要更大的生活空間，不是給津貼就能解決。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶則表示，養寵物與養小孩不一樣，就算不結婚、不同居，單身一人仍能飼養，所以飼養貓狗數量增多，不需要特別改善。但政府若要解決少子女化問題，需同時從職場、性別、托育、住宅等4個面向著手。