新聞評論／迷人的選舉支票 北宜高鐵撒大錢服務了誰？

北宜高鐵興建經費暴增到4000億元，行政院前政委張景森貼文批評，成本倍增但效益不存在，雪隧照塞，立委盼加強溝通化解疑慮，持續往前進動。（本報資料照片）

國發會最近全力推動「北宜高鐵 」計畫案，全長60公里，總經費3500億元（台幣，下同，約110.6億美元），只待行政院核定。關鍵時刻，藍綠3名前政務官出面勸阻喊停，認為此計畫當初草率提出，一路在爭議中追加預算，卻根本未做可行性及效益評估。前政委張景森警告，若硬幹到底，將是「史詩級錯誤」。前內政部長李鴻源則問，造價翻倍，房價 暴漲，但宜蘭居民有受惠嗎？

一項公共建設，遭到3名跨藍綠前政務官同聲質疑，是極罕見的事，也說明這項計畫的脆弱本質。除了張景森和李鴻源，賀陳旦還是蔡政府任內交通部長；他揚言，如果行政院核定北宜高鐵，他一定提出訴願等法律行動，希望執政者回心轉意。然而，宜蘭另有一股民意聲聲催促，認為通高鐵攸關宜蘭的「黃金10年」，必須早日完成。這場專業與民意的拔河，加上政治操作，在在投下了問號。

高鐵向南北延伸的計畫，出自張景森譏稱的某部長之「天才級」創意；此人，正是現任外交部長林佳龍。林佳龍在2019年擔任交通部長期間，提出了「環島6小時生活圈」的莫名幸福概念，隨即推演出高鐵「南延」、「北伸」的必要性。其後，執政者便不斷追著這條尾巴奔跑，以為這就是幸福台灣的終極目標。

6年前，林佳龍提出北宜高鐵初步評估時，其長度是50公里，經費為955億元（約30億美元），行車時間只要13分鐘，1天可載運1.8萬人。聽起來「俗擱大碗」，政府當然覺得非做不可。但2021年再評估時，這段高鐵的經費驟然翻倍，暴增為1764億元，行車時間則變成28分鐘；到了2025年再評估，經費再度翻倍，變成3521億元，行車時間27分鐘。從這些變化看，北宜高鐵的造價每兩年就翻一倍，如果行政院依計畫核准，2029年動工，2036年完工通車，誰能保證經費不再度翻倍？屆時，人們還能向核准計畫的閣揆問責嗎？

不難想像，地方人士一定十分希望高鐵能直通蘭陽平原，使宜蘭掛上這個現代化標記。然而，現實中有多少宜蘭人能享受高鐵的便利，又是另一回事。6年前，交通部評估北宜段日載客量為1.8萬人；如今，交通部的運量估計是平日1.3萬人，假日3萬人。這樣的運量，一則服務的是觀光 客而非當地居民，2則不足以紓解北宜公路的壅塞。如果政府財政極為寬裕也就罷了，如果是要舉債建設，那麼花數千億元造一段高鐵去服務區區1萬多名旅客，其票價恐怕遠不足以支撐它的長期營運。想像一個美好願景容易，但如果不能務實估量實現這個好景所需的條件和代價，那就太天真了。

北宜高鐵案近日加速發動，原因不難想像。面對年底選舉，宜蘭縣長林姿妙因圖利罪遭停職，藍白陣營征戰人選未定，賴總統力推的民進黨候選人林國漳正摩拳擦掌志在必得；此際若有北宜高鐵計畫「加持」，必可大大推升其聲勢及人氣。如若在野黨候選人持反對意見，只是對自己不利，因此賴政府有恃無恐。尤其，近年高鐵計畫沿線土地不斷遭財團及地方勢力翻炒，帶動房價上漲，利益集團不可能放棄到嘴的肥肉，勢必加緊推促。而今跨藍綠「3個諸葛亮」出馬，能否擋得住1群「臭皮匠」，恐未必樂觀。

行政院的TPASS月票，最近以預算卡關為由，停止補助。TPASS經費今年編列不過75億元（約2.3億美元），每月惠及近百萬人，卻隨便喊卡；而北宜高鐵一砸數千億，政府卻面不改色。政治使人心盲，由此可見。