台北、新竹5餐廳入選米其林 涵蓋創意川菜、台菜、粉炊

記者高婉珮 ／台北18日電
新竹的「HOYA」。（取材自米其林官網）
「米其林指南」公布5家位於台北與新竹的1月新入選餐廳，分別是台北的創意川菜「弎弎川酒」、台菜「有有1969」，以及新竹的創意菜餐廳「HOYA」、蔬食客家料理餐廳「季風（Monsoon）」與小吃「一哥炊粉」。

2024年9月正式開幕的創意川菜「弎弎川酒」，融合合菜與調酒，主廚曾在川菜餐廳學藝，店裡的大紅袍花椒、二荊條、郫縣豆瓣醬等材料都來自四川，再調整成在地口味。米其林評審員特別推薦「弎家澆椒雞」，「沿用水煮牛的概念，以雞丁取代牛肉，湯汁帶有藤椒的香麻，配上豆芽的脆度，令人齒頰留香。」

台北的「弎弎川酒」。（取材自米其林官網）
台菜餐廳「有有1969」創立於1969年，已傳承至第三代，提供各式台式熱炒。米其林評審員特別推薦「百花油條」，「填滿蝦漿、墨魚漿的油條炸至金黃，然後與糖醋醬拌炒，酸甜開胃，十分下飯。」除了白飯，米其林評審員也推薦以「滷肉飯」搭配，「食譜傳承自店主奶奶，選用豬頸肉製作，醬香迷人卻不膩口。」

台北的「有有1969」。（取材自米其林官網）
位於新竹縣竹北市的創意菜餐廳「HOYA」店名來自日文「ほやほや」，意思是熱騰騰、熱呼呼，融合日式燒肉與台式料理。米其林評審員特別推薦燒肉盛和六品中的「塊狀系」，「選取牛貝身肉，燒烤後進行煙燻，香氣濃郁，令人難忘。」。此外，「主廚自製的沾醬也富有驚喜。」

蔬食客家料理餐廳「季風」用蔬食詮釋「新客家菜」，原本坐落於台北士林，曾獲得米其林必比登推介；2025年7月落腳竹北，採全預約制。米其林評審員特別推薦「芋頭、九層塔、苦茶油」，「將客家芋頭九層塔湯加以發揮，選用苗栗的檳榔心芋製成泥狀，再以苦茶油和九層塔增添風味。」

「季風」得知成為「台灣米其林指南」2026年1月新入選餐廳後表示，「我們將持續以初心為本創作料理，尊重傳統及風土，用更永續的方式，一步一步實踐對食物、對土地、對未來更負責任的新客家飲食文化。」

新竹的「季風」。（取材自米其林官網）
來自新竹縣芎林鄉、開業40年的小吃「一哥炊粉」，除供應粄條、米粉、貢丸等，也有炒菜和滷味。米其林評審員表示，「不要錯過由在來米製作的炊粉，無論是乾炒還是配湯都廣受喜愛。」店裡供應的粄條與炊粉混搭組合，也令米其林評審員讚不絕口，此外也推薦「貢丸湯」，「帶有肉香與蘿蔔的清甜，質樸美味。」

新竹的「一哥炊粉」。（取材自米其林官網）
陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09

