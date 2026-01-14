墾丁觀光人次創新低 改個統計方法人數暴增近8成

墾丁觀光人次去年僅剩213.9萬創歷史新低，但若採「電信信令大數據」統計去年則有380萬人次。圖為墾丁大街。(報系資料照)

墾丁觀光 人次年年下滑，根據觀光署統計，去年墾丁旅遊人次僅剩213.9萬，創歷史新低。對此墾丁國家公園管理處表示，傳統統計模式僅根據特定景點「數人頭」，會有侷限性；未來將採用「電信信令大數據」統計，依此統計去年墾丁約有380萬人次造訪。

墾管處表示，過去統計都是針對特定景點如鵝鑾鼻、貓鼻頭等，收費或指標性景點的參訪人數來推估，但在旅遊行為多元化的今天，對於墾丁最熱門的水上活動，或是參加生態遊旅、秘境探險，甚至只在旅館度假休息等的遊客均未列入統計。

這樣的統計太過侷限性，若是依據屏東縣政府提供的「手機信令大數據」，去年墾丁地區約有380萬旅遊人次，與傳統統計方式有明顯落差。為了與時俱進，墾管處近期將與電信及大數據業者合作，改採主流的手機信令統計；另外也會整合屏東縣政府及相關單位景點數據，報請交通部觀光署變更統計方式。

墾管處表示，墾丁是國家公園，觀光不只是「算人數」，更要顧品質，打造「深度、低碳、有溫度」的墾丁。墾丁的核心價值在於自然保育與環境教育，未來目標不只是追求旅遊人數，而是要讓遊客待得更久、有更好及更深的體驗。