台北101爆歧視…移工試鞋被回「那很貴」董座賈永婕發聲了

101董座賈永婕親自留言回應網友。(記者王聰賢／攝影)

台北101 專櫃被爆歧視越南 移工，有網友表示自己的越南移工朋友到101的運動時尚品牌「鬼塚虎」看鞋，沒想到遭該品牌店員無理回應「那很貴」，101董座賈永婕剛好看到爆料貼文，親自留言回覆「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，積極處理的態度贏得網友好評。鬼塚虎12日也發出聲明「針對本次事件，已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業」。

一名女網友表示，她的朋友是一名越南移工妹妹，10日越南妹妹前往台北101的鬼塚虎看鞋，很有禮貌的向店員表示自己想看鞋，不料對方竟冷淡回應「那很貴」，接著選擇無視，後來朋友再度表示自己想要看37號的鞋子，店員竟回「我們沒有37號」，網友直呼：「聽完這些敘述我真的覺得不可思議，2026還有這種歧視事件，真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」

其他網友也分享自己在該專櫃遇到的不愉快經驗，「101鬼塚虎有位女店員態度真的超差，上次帶小孩去試穿鞋子，他愛理不理就算了，請他去拿試穿的尺寸，他竟然站在旁邊跟別人聊完天才去（我很確定那內容是閒聊）如果是同一位的話那真的不意外」、「101鬼塚裡面的店員真的是完全不理不睬的，後來去了微風的，裡面的店員超級有耐心，還幫我加入他們的line有小獎品，我們後來買了三雙。 我真心覺得很多地方的店員的態度都很差，麻煩跟妳認識的移工妹妹說是員工爛沒教養的問題，希望她會好過一點」。

底下網友紛紛留言表達憤慨，更釣出董座賈永婕親自回覆：「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」發文的網友表示「謝謝董事長守護台灣門面」，其他網友也表示，101是台灣門面，接待無數國內外旅客，更是展現台灣的重要地標，痛罵「太丟台灣人臉了」！

鬼塚虎12日發出正式回應，表示針對事件已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。品牌也指出將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。