我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

新聞眼／為選舉送大禮包 北宜高鐵是典型的公共決策失序

記者 林河名
聽新聞
test
0:00 /0:00
高鐵延伸宜蘭引發爭議，行政院前政委張景森質疑「直鐵變高鐵」決策過程缺乏專業評估，但宜蘭地方人士期盼早日完工。圖為高鐵宜蘭站址。（本報資料照片）
高鐵延伸宜蘭引發爭議，行政院前政委張景森質疑「直鐵變高鐵」決策過程缺乏專業評估，但宜蘭地方人士期盼早日完工。圖為高鐵宜蘭站址。（本報資料照片）

「北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。」行政院前政務委員張景森談到北宜高鐵政策，開宗明義直指「公共政策失序」。為什麼失序？除了交通更便捷、舒適的理由，說穿了，就是因為選舉，尤其宜蘭是民進黨口中的民主聖地，當然要送給宜蘭人一個「大禮包」。

每到選舉，參選人總是畫大餅，政見裡可見各種大小禮包。沒當選的，政見如春夢了無痕；當選的，政見化為政策，若技術官僚沒勇氣拒絕不合理的政策，為了迎合上意「奉旨規畫」，就可能生出失序的公共政策。

以宜蘭高鐵為例，時任行政院長蘇貞昌當初聽取簡報時，對於該工程經費超過1700億台幣（約54億美元）已有顧慮，因此裁示必須兼顧專業與民意，做好完整評估與規畫，「若效益良好，樂觀其成」。

蘇貞昌的指示，其實有其前提，亦即必須「效益良好」。但實際政策推進後，卻發現工程費用一再攀升、節省時間不如預期，還不包括對環境生態造成衝擊的無形成本。當「效益」的誘因不再，埋頭硬幹會不會變成災難？這是張景森的大哉問，也是廣大民眾的疑惑。

對於北宜高鐵的政策失序，張景森劍指交通部的順序顛倒與國發會的把關失靈。然而，與其說這是個別機關的失誤，更可能是主政者「官大學問大」導致的結構性問題，而且恐怕普遍存在各級政府機關之中；特別是，如果只為了選舉與政治考量，更容易出現嚴重的後果。

北宜高鐵政策引起反思，只是民進黨執政下的冰山一角。就拿社宅政策來說，賴清德總統在競選時先開出100萬戶的大額支票，如今核定新建社宅計畫被質疑掛零、開始跳票，難道不是極其明顯的案例？當初的選舉承諾，遇上執行的難題，到底該勇於認錯，還是硬拗蠻幹，不僅考驗執政者的良知，更取決於有權者的魄力。

張景森說得好，「問題的本質不是建設，而是治理」，他期待賴總統和行政院長卓榮泰別再被選舉綁架，否則人民對政府治理能力的信任也會流失。從政策、法案到預算，主事者可以提出遠大的願景，但必須同時展現治理能力，時時檢驗是否合理、可行，有無效益、價值。畢竟，政客想的是下一次選舉，政治家想的是下一代。

「大禮包」人人愛，但愈是巨大的投資，造成愈是巨大的浪費，正是「錯誤的政策比貪汙更可怕」的道理。若這一代被選舉綁架，要用什麼還給下一代？

高鐵 民進黨 賴清德

上一則

台失事F-16墜海前2天才報修導航 斷續收到黑盒子訊號

下一則

反滲透法定罪率低 梁文傑：判決無罪不代表真的無罪

延伸閱讀

宜蘭外海規模5.3地震 去年1227規模7餘震

宜蘭外海規模5.3地震 去年1227規模7餘震
新聞眼／第4軍種天馬行空改革 後果比保守嚴重

新聞眼／第4軍種天馬行空改革 後果比保守嚴重
提案修兩岸條例 賴系綠委悄收回 張景森批「典型嘴砲政治」

提案修兩岸條例 賴系綠委悄收回 張景森批「典型嘴砲政治」
新聞評論／綠委抗中表態增風險 嫌台灣不夠亂嗎？

新聞評論／綠委抗中表態增風險 嫌台灣不夠亂嗎？

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場