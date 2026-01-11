變裝、發糖果…台網紅代理教師課堂拍片 吸500萬人觀看

代理教師李滎縈近期一支教學短影音吸引500萬人次觀看，在社群掀起熱議。(圖／李滎縈提供)

全台不具教師證的代理教師破萬人，有愈來愈多「素人教師」進入校園。網紅「芭比 」李滎縈在社群擁有逾20萬名粉絲追蹤，去年8月受聘擔任新北市某國中代理教師，近期一支教學短影音吸引500萬人次觀看，掀起熱議。

李滎縈在社群平台發布的課堂短影音，有萬聖節 時，她變裝進教室、發放糖果與學生同樂；當課堂一度出現吵鬧情況時，她會以誇張肢體律動或可愛擺拍方式吸引學生注意；有時也結合網路經驗，向學生談如何面對酸民與負面留言，鼓勵以正向心態自我調適。

這類影片在社群上掀起熱烈回響，許多網友留言表示羨慕與支持，但也有人質疑，網紅型教師恐把校園當作累積流量的舞台，後續再轉往團購或業配。

今年26歲的李滎縈外型亮眼，曾通過海選主持國軍節目「莒光園地」，她受訪表示，看到台灣面臨嚴重師資荒，儘管沒有師培與教學經歷，仍決定挑戰報考國中代理教師甄選。她平時就有拍影音記錄生活的習慣，也希望留下教學歷程，課後回看時能檢視哪些環節仍可改進。她強調，拍攝時多半避開學生正面畫面，且通常利用下課時間拍攝。

針對「網紅教師」身分引發議論，李滎縈表示，網紅並非與傳統教學對立，而是一種溝通形式的轉譯與補充。她將教師角色放在第一位，近期段考成績出爐，任教班級整體表現中上水準，讓她鬆了一口氣，「至少證明自己沒有誤人子弟」。

該校校長陳棟遠表示，面對新世代教師的教學風格，學校採取開放態度，但必須遵守兩項原則，一是「教學成效」，無論形式多麼創新，都應有助於學生學習動機與成果；其二是「嚴禁營利」，公立學校 教師不得在課堂中進行任何商業置入或利益行為。迄今未收到家長或學生負面反應，學校也會持續觀察與輔導。