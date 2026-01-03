台無薪假增至7371人 製造業仍是重災區 金屬機電占7成

勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計，本期有7371人。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

勞動部昨公布減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施385家、人數7371人，較上期增加7家、253人。其中，受美國關稅 影響而實施者，有309家、6409人，較上期微幅增加2家事業單位、70人。若以產業來看，製造業仍是重災區，由於台中市是傳統產業重鎮，實施人數也是全台最多。

勞動部條平司長黃琦雅表示，本期實施減班休息的行業主要仍在製造業，總計321家事業單位、6910人，相較上期增加了12家、223人；其中約7成都在金屬機電工業製造業，有259家、5140人。

若以縣市來看，則是台中實施人數最多，達2847人，其次為台南市1038人、桃園市642人。至於因美國關稅影響而通報實施的事業單位，則有309家、6409人。

黃琦雅說，本期停止通報實施的有22家、286人，而新增減班休息的29家，事業單位規模都不大，因此整體增加200多人，跟上期相較之下，起伏並不明顯。

黃琦雅指出，目前通報減班休息的勞工，約有7成3的企業適用僱用安定措施，7成6的員工可申請薪資差額補貼。非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可申請。