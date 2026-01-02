台灣去年新生兒少2.5萬人 不到11萬人 1年崩跌2成

我的頻道

台灣新聞組／綜合2日電
各醫院1日喜迎元旦寶寶，但仍無助於少子化困境，醫師推估，去年新生兒人數不到11萬人，跌幅之大，恐創歷史紀錄。(記者季相儒／攝影)
各醫院1日喜迎元旦寶寶，但仍無助於少子化困境，醫師推估，去年新生兒人數不到11萬人，跌幅之大，恐創歷史紀錄。(記者季相儒／攝影)

台灣新生兒人數持續探底，2025年1至11月新生兒僅9萬8785人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，原本預期去年新生兒人數至少12萬，沒想到連11萬都不到，與前年相較，驟減近2萬5000人，下滑幅度恐破紀錄，少子化進入「崩跌」階段。

元旦寶寶陸續出爐，林口長庚昨接生7名寶寶、新光醫院接生2名、台安醫院接生2名；台安醫院值班護理長表示，今年僅6名媽媽待產，比往年10多人相較，明顯變少，產房護理人力也跟著減少。

全國「生」意盎然的縣市所剩不多，桃園市婦幼局統計，桃園元旦寶寶逐年成長，2024年60名、2025年64名，昨天截至傍晚5時共46人誕生，另31名孕婦待產，預估今年元旦寶寶人數將再高於前兩年數字。受惠於竹科園區效應，新竹縣市近年人口也是正成長，新竹縣竹北市、竹東鎮與湖口鄉人口數，躍居為全台鄉、鎮、市「三冠王」。

整體來看，過去幾年新生兒數逐年下滑，黃建霈表示，每年平均減少數千人，但去年驟減2萬5000人，「一年跌掉兩成，等於是跌了兩個跌停板。」分析2025年各月出生人數，僅3月分破萬，12月統計雖尚未出爐，但12月不可能新增1萬名寶寶，預估去年應該不到11萬名新生兒。

黃建霈說，若以相同幅度下滑，2026年新生兒數只剩8萬8000多人，這還只是保守估計，如果2026年跌幅不止兩成，人口結構快速失衡，「台灣能承受幾個跌停板，沒有人知道。」

黃建霈表示，近年不婚、不育等比例攀升，這並非單一因素所致，年輕世代身陷學業、就業與經濟等三重壓力，政策若仍停留在一次性補貼，難以改變困境。台灣進入超高齡化社會，4位年輕人撫養一名老人，30年後恐變成一位年輕人撐起一位老人，屆時再想補救，已無力回天。

「如何讓年輕人願意生、敢去生，這才是解決少子化的根本方向。」黃建霈表示，國家應想辦法讓年輕人將生育放在人生重要規畫。例如在升學、就業制度中，將生育視為公共貢獻，提供實質誘因；或在房貸、稅制上給予長期支持，降低生養焦慮。

台中茂盛醫院院長李茂盛說，台灣連續6年「生不如死」，與高齡化、晚婚晚育、經濟負擔、養育成本高、不婚不生觀念興起等有關，呼籲政府應跨部會整合，推動社會住宅、平抑房價、友善托與職場環境，落實「零至6歲國家養」等政策，扭轉少子化危機。

