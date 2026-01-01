7現任「團滅」、施振榮也落馬 公視董事會難產

第八屆公視董監事審查會議昨於文化部舉行，14位董事人選中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如等四人通過審查，當選董事。（圖／取自文化部直播）

第八屆公視董監事審查會議昨於文化部舉行，七名現任董事「團滅」，全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都中箭落馬，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如等四人通過審查，當選董事；由於未達法定人數，公視董事會持續難產。

此次連德高望重的施振榮也遭否決。主席吳永乾說，審查過程未針對個別董事提出任何質疑意見，便直接用票數否決，「這些董事為什麼沒有通過？我想沒有人知道」。

「難道他們真的這麼不行嗎？」文化部長李遠認為，現任董事七人全數未能通過，除了全然否定他們對於公視的貢獻，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」將盡速向行政院報告，提出足額的候選人接受第二次審查。

依公共電視法規定，公視基金會設董事會，置董事11人至15人，其中一人為員工代表；置監察人三人至五人。董監事候選人由行政院提名後，送交由立法院依政黨比例推舉15名社會公正人士組成的審查委員會，經三分之二以上同意通過選任，亦即候選人須獲得10票同意票。昨共計12名審查委員出席，另有三位委員不克出席，委託其他委員代理投票 。

行政院共提名14名董事候選人，當選者以信誼基金會董事長張杏如拿到最高票十四票，政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶則分別拿到13票與12票，北藝大副校長林劭仁則以10票低空飛過。

至於施振榮、舒米恩、洪馨蘭、陳湘琪、黃兆徽、盧彥芬皆進入第二輪，再度遭到否決。接著只差一票的洪馨蘭、黃兆徽進入第三輪投票，依然無法起死回生。

由於七名現任公視董事全遭否決，引發關注。一名審查委員直言，公視這幾年風風雨雨，包括TAIWAN PLUS問題重重，現任董事難辭其咎。

審查委員黃世鑫認為，公視董事會難產問題出在審查會，「審查會自始就是政治力介入」，若不打破這種按照政黨比例推派審查委員的方式，公視「永無寧日」。

不過，審查委員羅國俊認為，關鍵在於要三分之二同意的高門檻，這樣的高門檻必須多方協商才能跨過，不能只看一個名單出來就要做決定；期待下次的提名名單必須多方協商，聽取各方的意見。