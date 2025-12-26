廠商提解約 雪山三六九山莊重建恐十年一場空

我的頻道

台灣新聞組／綜合26日電
雪山三六九山莊位於經典登山路線的重要節點，因服務條件差亟需重建，但拆除部分設施後，施工進度停滯。（記者邱德祥／攝影）
位處海拔3150公尺，也是攀登雪山、聖稜線最知名的三六九山莊，雪霸國家公園於兩年前重建，原本明年中啟用，但近日爆出營造商以施工困難未獲協助提出履約調解，打算解約放棄；參與重建的建築師吳夏雄前天發文嘆，山莊歷經十年籌畫仍成泡影，重建遙遙無期。

國家公園署：明年底完工有難度

內政部國家公園署表示，24日舉行第一次調解會議，由承包商補充終止契約的構成要件，以利判斷是否合理，明年1月27日將開第二次調解會議，將以續建為目標，目前已停工，明年底完工有難度。

三六九山莊是山友登雪山主峰登頂前最重要住宿點，雪霸國家公園管理處因應山林開放政策並提升住宿品質，展開重建工程，因施工難度高，經十次流標才以1億800萬元(台幣，下同，約340萬美元)標出。發包後歷經四年，未料承包商提解約。

長年參與山莊重建的建築師、也是資深山友吳夏雄說，施工廠商迄今僅完成臨時運輸單軌車道，卻屢次提出高山施工環境嚴峻，颱風、地震、低溫無法施做；建築材料量體大、運輸困難，建築結構設計過度，要求降低標準、變更設計等要求。

「營造廠商顯然已無繼續施工誠意，山莊工程完竣將遙遙無期。」吳夏雄無奈地說，重建工程公開招標，各項設計圖說、經費及施工環境均透明公開，但營造商提諸多不合理要求；他十年來付出熱忱將化為泡影。

承包工程的巫姓業者表示，山莊重建難度極高，當初限制採索道運補十度流標，後來開放可採單軌運輸，基於專業與為山林盡力的熱情，才勇敢接下工程，但施工與運補限制重重，讓業者心灰意冷，只能解約保護自身權益。

業者：山區工程最大問題是運輸

「最大問題就是運輸。」巫姓業者說，三六九山莊海拔3000多公尺，距登山口近7公里，除了人力背負，主要仰賴直升機吊掛物料。但德安航空退出台灣市場後，山區工程無民用直升機投入運補，儘管後續開放索道運補，但單軌施作大工程，未感受到雪管處與監造單位協助與彈性。

巫姓業者埋怨，山莊設計圖需用十多公尺長鋼材，但單軌車僅能運六公尺長料件，大型鋼材根本無法運至武陵農場，向業主反映是否改用兩段鋼材銜接，均遭堅持原設計否決；雪管處常延遲付工程款，種種曲折都磨盡最初的勇氣與熱情。

雪管處回應，理解施工艱辛，包商反映的施工障礙，皆依契約規定扣除工期，以行動分擔廠商施工風險。建築材料量體大運輸困難問題，也邀外部專家審查施工方案，盼能在確保結構安全與公共利益前提下，與廠商攜手克服技術難題。

雪管處指出，此案已進入調解程序，會在公平合理的法律框架下尋求最優調解結果，盼廠商撤回解約主張，共同為登山環境品質努力。

高山山屋興建3難題 製表／江良誠、賴香珊、范榮達、尤聰光
