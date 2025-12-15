網紅雙重國籍「教假結婚」 大方炫耀美籍回台爽用健保

我的頻道

記者陳穎／即時報導
網紅「美麗K媽」擁有雙重國籍，坦言自己回台灣是為了「享受健保福利」。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)
在網路上擁有7.1萬名追蹤者的網紅「美麗K媽」，近日因一段影片被網友翻出轉傳，再度引爆輿論爭議。影片中，她不僅大方秀出美國護照，還直言返台就是為了使用台灣健保制度，相關言論曝光後，引發大量網友不滿與撻伐。

美麗K媽」擁有美國與台灣的雙重國籍，過去曾在社群平台發布一段以問答形式拍攝的自我介紹影片，內容提到自己因出生於美國而持有美國護照。當被問及取得美國身分的方式時，她更語出驚人，公開提到可透過「假結婚」與伴侶同居兩年，便有機會取得美國公民身分，此番說法隨即被網友質疑涉及違法行為。

影片中另一段內容同樣引發爭議。當被問到「為什麼想回來台灣？」時，她反問「台灣健保有多好用？」並大方承認自己返台就是為了享受健保福利，甚至脫口說出「是啊，怎麼樣嗎？」以及「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」等語句。相關言論被網友認為態度輕佻，也引發對健保資源公平性的討論，有人直批她「貪圖福利」，更有人質疑她公開談論假結婚，恐涉及法律問題。

影片近日被大量轉發後，立刻在網路上掀起激烈討論，罵聲不斷，不少網友湧入她的Instagram留言表達不滿，甚至質問她是否想「裝作什麼事都沒發生過」。面對輿論壓力，「美麗K媽」隨後親自回應，表示該影片已先行刪除，並坦言自己回頭檢視後，也認為內容在觀感上不妥。

她在回覆中寫道：「抱歉，拍了一支影片讓你不舒服，自己看了看確實觀感上也不是很好，就先行刪除了。未來做內容會再謹慎，感謝關心、感謝批評指教。」

