邦交國受利益牽制…拉美外交無法操之在己 台灣應警醒

聖文森與台灣距離1.5萬公里，宏都拉斯則更遠，相差2.3萬公里，距離如此之遠，台灣卻在其各自的國內選舉中，成為選戰話題。與其說反映的是台灣在他們心中的分量，不如說是美中勢力消長，以及對於自身國家和政治利益的掂量。

近20年來，台灣共失去17個邦交國，其中，在拉丁美洲陸續失去巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多和宏都拉斯4友邦；多數原因與中國大陸有關，意在施壓台灣。

這些國家，包含可能出現危機的聖文森，以及喊話要恢復邦交的宏都拉斯，考慮的都是自身利益，他們多數在基礎建設和開發程度低於台灣，從經濟層面看，與台灣的互補性也不強，更容易受北京開出的援助支票吸引，選擇外交轉向。

聖宏兩國在選舉中出現有關台灣的討論，都是由挑戰者提出，意在透過檢討外交政策來強化選民對經濟表現的不滿。外交是內政的延伸，相距大半個地球的台灣，用這種方式「被參與」他國選舉。

中華民國 自1971年退出聯合國之後，迎來斷交潮。除了僅剩的邦交國，台灣也爭取參與國際組織，或是間接與大國發展非官方關係。

拉丁美洲向來被稱為美國後院，也是傳統門羅主義影響力範疇，在美國總統川普上台後，從巴拿馬運河、加拿大到墨西哥灣 ，他除了「成功」改名墨西哥灣外，在其餘領域並未「收復失土」，加上最近與委內瑞拉 緊張局勢升級，讓該區域國家與美國關係越發敏感。

拉美邦交對台灣尤為重要的原因，在於成就台灣歷任總統過境美國的目標，台灣需要這些邦交國扮演關鍵的被訪問角色。

只是，過去中華民國鞏固在拉美的友邦，少不了美國的關切和暗助，如今這些國家在美中大國的影響力遊戲中左右逢源，找準時機推進自身利益，讓台外交工作不全然操之在己，更容易受到大環境影響；這是無奈也是現實，更提醒我們在得失之間，保持清醒。