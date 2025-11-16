澱粉攝取過多 雲林BMI全台最高 飲食偏甜高雄不瘦反胖

我的頻道

台灣新聞組／台北16日電
國人健康意識抬頭，去年各縣市過重或肥胖人口平均比率逼近4成，減重成為重要課題；示意圖，非新聞當事人。(記者陳正興／攝影)
國人健康意識抬頭，去年各縣市過重或肥胖人口平均比率逼近4成，減重成為重要課題；示意圖，非新聞當事人。(記者陳正興／攝影)

據中央統計，去年各縣市BMI過高或肥胖人口平均比率逼近4成，雲林全台第一，六都高雄最高，高雄也是縣市中少見比前年「不瘦反胖」。雲縣衛生局分析，縣內勞動人口多，認為「三餐吃飽較重要」，習慣攝取澱粉、高熱量食物而致胖。高雄則與飲食偏甜、愛喝手搖飲、少運動不無關聯，已跨局處成立健康促進推動小組，力甩肥胖城市之名。

教育部體育署（現為運動部）調查，2024年各縣市民眾BMI過高或肥胖比率， 雲林居冠，其次為屏東、基隆、高雄、花蓮，最低是新竹市；竹縣、高雄、連江比率則比去年上升。衛福部的資料也顯示，南部肥胖率普遍高於北部。

雲縣衛生局分析，雲林因近5成人口從事農業，勞動人口多，外食比率高，習慣攝取澱粉、高熱量食物，且將勞動當成運動，都是肥胖人口比率居高原因；屏東縣情形類似，衛生局並指屏東地形狹長，外出多以車輛代步，熱量消耗少。

營養師孫兆良指出，南部人對運動觀念有落差，以為散步、走走路就是運動，其實強度不足以消耗熱量。尤其南部飲食口味偏甜，小吃、便當或飲料糖分熱量高，加上飲料店盛行，又添加珍珠、椰果、粉條配料，一杯熱量就爆表。

六都肥胖人口最多的是高雄，衛生局指出，南部飲食偏甜、易讓能量攝取超過所需，且高雄幅員遼闊、通勤多靠汽機車，非運動型活動量偏少，也是肥胖率偏高原因之一。外界誤以為南部運動風氣不足，其實體健署調查的「規律運動率」高雄名列前茅，但可能運動強度、頻率或生活作息仍有落差。

市長陳其邁在議會備詢曾說，「高雄身為BMI最高的城市，不是光采的事」，他責成各局擬定促進健康計畫，要求成立「健康促進推動小組」，協助改變市民生活型態。

衛生局強調，無糖飲品與健康飲食一直是宣導重點，已要求飲料業依規定須標示糖量、熱量，提醒民眾減少攝取。

全台肥胖率最高的雲林縣則推「健康地圖」網站供外食族參考，並由營養師輔導餐飲業者減少糖鹽、選用高纖食材，降低油炸比率推出健康餐點，9月更首辦決戰BMI減重比賽。

民眾BMI屬於過重或肥胖的縣市排行
民眾BMI屬於過重或肥胖的縣市排行

教育部 陳其邁 減重

