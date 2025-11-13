汪洋中宜蘭度假行館完美擋水爆紅 網友瘋狂求問誰設計？

我的頻道

記者戴永華／宜蘭即時報導
空拍下的「防水閘門」如銅牆鐵壁般，守護這座度假行館，四周汪洋也能做到滴水不淹。(冬山泉月樓提供)
空拍下的「防水閘門」如銅牆鐵壁般，守護這座度假行館，四周汪洋也能做到滴水不淹。(冬山泉月樓提供)

鳳凰颱風帶來共伴效應，宜蘭冬山鄉低窪地區淹水成汪洋，茄苳路泉月樓行館四周被洪水包圍，靠著防水閘門把淹超過半個人高的髒水全擋在門外，彷如汪洋中寧靜小島，震撼空拍畫面瞬間爆紅，民眾湧入私訊及詢問電話不斷，求問設計廠商？業者昨晚在官網張貼公告，親曝教戰守則。

連日來宜蘭豪雨成災，冬山鄉多處積水嚴重，不少民宅與旅宿遭水淹圍困，但位於冬山鄉茄苳路低窪區的「泉月樓行館」在狂風暴雨侵襲下，依然安然無恙。

行館業者在降下大豪雨的晚間，臉書發文：「今天冬山一整片都在淹，但泉月樓依然乾爽、平靜，沒有積水、沒有停電、沒有驚慌，防水閘門啟用、排水順暢」。貼文畫面顯示，雖然外圍道路已成汪洋，行館內亮著寧靜的造景燈，客人泡茶、聊天，圍牆內外成了兩個世界。

▲ 影片來源：Facebook＠泉月樓行館（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

隔天雨勢停了，外頭的水位還很高，但泉月樓依然安穩。業者表示，行館防災應對完善，讓整棟建築與園區維持良好狀態，客人們與風雨保持一段剛好的距離。

行館位於低窪易淹水地區，業者花了不少錢設計超完美的防水閘門，其實這是一片片防水板，暴雨當下，只要花大約10分鐘時間，就能夠把所有防水板架設起來，銅牆鐵壁般守護行館，即使周圍一片汪洋，也能做到絲毫未淹。

「超完美防水閘門」其實是一片片防水板，暴雨當下，只要花10分鐘時間，就能夠把所有...
「超完美防水閘門」其實是一片片防水板，暴雨當下，只要花10分鐘時間，就能夠把所有防水板架設起來，阻擋淹水。(冬山泉月樓提供)

暴雨造成水淹汪洋，民宿度假行館的內外成了兩個世界。(冬山泉月樓提供)
暴雨造成水淹汪洋，民宿度假行館的內外成了兩個世界。(冬山泉月樓提供)

「汪洋中的寧靜小島」空拍畫面震撼，官方臉書湧入大批網友留言「太強了」、「防災設計典範」、「建築師設計有遠見」、「可以用於災區」。

更多人想了解「外面的水為何不會經由排水孔回流？」「完美設計的防水閘門廠商？」紛紛透過私訊或電話詢問，希望獲得答案，業者晚間終於在臉書貼出公告。

公告中點出防淹教戰守則，「我們提前啟動各項防護措施，包括抽水馬達的檢測維護，及大家特別關注的防水閘門等，因應不同建築與空間需求，只要選用合格的防水閘門、並依尺寸正確安裝，搭配抽水馬達運作，就能有效提升防水與防倒灌的能力」，並強調客人的安全永遠擺在第一順位！

▲ 影片來源：Facebook＠泉月樓行館（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

